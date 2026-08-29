Karol Nawrocki zabiera głos w sprawie Zondacrypto. Jasna deklaracja o Kralu

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Karol Nawrocki o Zondacrypto: "Nie spotkałem się z Przemysławem Kralem"
Podczas sobotniej konferencji prasowej w Juracie Karol Nawrocki poruszył temat afery wokół Zondacrypto. Zapytany o pojawiające się w tym kontekście nazwiska polityków prawicy i własne relacje z branżą kryptowalut, prezydent stanowczo zaznaczył: „Ja z Kralem nie spotkałem się nigdy”. "Pytałem swoich ministrów, czy utrzymywali jakikolwiek kontakt z osobami z Zondacrypto. Dostałem potwierdzenie, że nie było takich kontaktów" – przekazał. Karol Nawrocki dodał jednocześnie, że weryfikacja nie objęła całego jego otoczenia, które składa się z około 700 członków rozmaitych rad i 50 doradców.
Śledztwo w sprawie Zondacrypto. Zarzuty o pranie pieniędzy i oszustwa
Dziennikarze pytali także o obecność prezydenta na konferencji CPAC w Rzeszowie, zaplanowanej na maj 2025 roku, której jednym ze sponsorów było Zondacrypto. Karol Nawrocki wyjaśnił, że o tym fakcie dowiedział się po czasie, przypominając, że nie organizował tego wydarzenia.
W kontekście ustawy o rynku kryptoaktywów, zawetowanej przez niego już trzy razy, prezydent podkreślił, że takie kroki podejmuje samodzielnie. Według niego projekt stworzony przez większość sejmową nie rozwiązałby kłopotów wokół Zondacrypto. Postępowanie w sprawie giełdy prowadzą śledczy z prokuratury, badając wątki prania brudnych pieniędzy i oszustw na masową skalę. Złożono już kilka tysięcy zawiadomień w tej sprawie. Niedawno zatrzymano prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, którego sąd aresztował na trzy miesiące pod zarzutami m.in. płatnej protekcji oraz działania na niekorzyść niektórych wierzycieli.