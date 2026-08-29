Julia Szczurowska robi furorę nie tylko na boisku. Jej prywatne zdjęcia powalają!

W decydującym starciu o zwycięstwo w grupie mistrzostw Europy reprezentacja Polski zmierzyła się z broniącą tytułu Turcją, grając na gorącym terenie w Stambule. Mecz przyniósł gigantyczne emocje i ostatecznie zakończył się triumfem Polek 3:2. Prawdziwą bohaterką spotkania została Julia Szczurowska, która weszła z ławki rezerwowych już w otwierającej partii i całkowicie odmieniła przebieg rywalizacji. Zapisała na swoim koncie imponujące 26 punktów, przebijając o pięć oczek największą gwiazdę przeciwniczek, Melissę Vargas. Jej fenomenalna dyspozycja z 55-procentową skutecznością ataku, dwa asy serwisowe oraz niezwykle ważny blok dały Biało-Czerwonym wygraną, a komentatorzy określili jej występ jako wręcz heroiczny. Zawodniczka po zejściu z parkietu była skrajnie zmęczona. „Mam wrażenie, że zaraz zemdleję. Nawet nie mogę już mówić, bo zdarłam głos” – wyznała w pomeczowej rozmowie.

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W Turcji już uwielbiają Julię Szczurowską i jej zdjęcia

Dla sympatyków siatkówki nad Bosforem Szczurowska to postać świetnie rozpoznawalna, bowiem od 2024 roku rywalizuje w jednej z czołowych lig na świecie. Swoją zagraniczną przygodę zaczynała w drużynie Nilufer Belediyespor, by później przenieść się do Besiktasu Stambuł. Przed rozgrywkami 2026/2027 zdecydowała się na kontrakt z ekipą Kuzeyboru SK, rozpoczynając tym samym swój trzeci sezon w lidze tureckiej. Znakomita dyspozycja na parkiecie przyniosła jej tam wielką popularność. Ten fakt doskonale obrazują jej profile w mediach społecznościowych. Konto reprezentantki Polski na Instagramie zgromadziło już prawie 90 tysięcy obserwujących, wśród których potężną grupę stanowią kibice z Turcji, zachwyceni jej siatkarskimi umiejętnościami. I nie tylko!

Biało-Czerwona błyszczy bowiem nie tylko podczas meczów. W życiu prywatnym jej partnerem jest turecki zawodnik koszykówki, Servet Alperen Kurnaz. Jej relacja i zamieszkiwanie w Turcji wywołały nawet pogłoski o możliwej zmianie paszportu, jednak zawodniczka stanowczo ucięła te domysły, deklarując wierność polskim barwom narodowym. Dziś jest bezdyskusyjną bohaterką kadry narodowej podczas europejskiego czempionatu, a fani nie kryją podziwu zarówno dla jej sportowej klasy, jak i wyjątkowej urody. Więcej zdjęć Julii Szczurowskiej w naszej galerii.