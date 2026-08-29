Memoriał Wagnera. Polska pokonuje USA 3:1 po pasjonującym starciu

Polacy blisko wygranej w turnieju

W piątek Polacy pokonali Słoweńców 3:2, a Francuzi wygrali z Amerykanami 3:0. W niedzielę Polacy zagrają z Francuzami o godzinie 17:00 i to spotkanie zdecyduje o zwycięstwie w całych zawodach. Trzy godziny wcześniej Słowenia zmierzy się z USA.

Krakowski turniej to dla reprezentacji Polski jeden z ostatnich sprawdzianów przed mistrzostwami Europy, które rozpoczną się we wrześniu. Spotkanie z USA pokazało dobrą formę biało-czerwonych.

Przebieg meczu z USA

Inauguracyjny set lepiej rozpoczęli Amerykanie. Przy stanie 7:11 trener Polaków Nikola Grbić poprosił o czas, co przyniosło natychmiastowy efekt i prowadzenie Polski 12:11. Jednakże goście szybko wrócili na prowadzenie i wygrali pierwszego seta 25:22.

Druga i trzecia partia to już zdecydowana dominacja biało-czerwonych, w których świetnie funkcjonował blok. W czwartym, decydującym secie gra była zacięta, jednak końcówka należała do Polaków, a ostatni punkt zdobył Kamil Semeniuk, ustalając wynik seta na 25:22.