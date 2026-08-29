Memoriał Wagnera. Jakubiszak wskazuje na formę reprezentacji Polski

Jakubiszak o formie kadry

Mimo zwycięstwa nad Stanami Zjednoczonymi w krakowskim turnieju, środkowy polskiej kadry zaznaczył, że drużyna nie jest jeszcze w najwyższej dyspozycji. Zwrócił uwagę na trwający okres treningowy przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy.

Szymon Jakubiszak podkreślił, że zespół ma jeszcze czas na wprowadzenie korekt w swojej grze przed kluczowym turniejem. Trener Nikola Grbić wykorzystał sobotni mecz do przetestowania różnych rozwiązań taktycznych.

"Jesteśmy w takim, a nie innym okresie treningowym, a do mistrzostw Europy zostało jeszcze trochę czasu. Jest możliwość, aby wprowadzić w życie ewentualne poprawki" - powiedział zawodnik Zaksy Kędzierzyn-Koźle.

"Dlatego mieszał naszym ustawieniem na boisku. W pierwszym secie walczyliśmy jak równy z równym z rywalem, ale w końcówce Amerykanie nieco nam uciekli. Potem w każdym secie staraliśmy się kontrolować przebieg wydarzeń na boisku, co się udawało" - powiedział siatkarz.

Kto wygra Memoriał Wagnera?

Zawodnik odniósł się również do postawy reprezentacji USA. Podkreślił siłę amerykańskiej zagrywki i defensywy, niezależnie od tego, w jakim składzie personalnym występują rywale. W Krakowie Amerykanie zagrali w zmienionym zestawieniu w porównaniu do finału Ligi Narodów.

W niedzielę Polacy zmierzą się z reprezentacją Francji. Stawką tego spotkania będzie zwycięstwo w całym tegorocznym Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Jakubiszak zapowiedział walkę o triumf niezależnie od przeciwnika.

"Amerykanie zawsze są mocni na zagrywce oraz w defensywie. Do Krakowa przyjechali w nieco innym składzie jak podczas najważniejszych spotkań Ligi Narodów, kiedy wygraliśmy z nimi w finale, ale na pewno w żadnym wypadku nie wolno ich lekceważyć" - wskazał.