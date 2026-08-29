Drużynowy Puchar Świata. Kto wygrał w Warszawie?

Brak obrony tytułu na PGE Narodowym

Biało-czerwoni, w składzie: Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Patryk Dudek, Kacper Woryna i Maciej Janowski, nie zdołali obronić mistrzowskiego tytułu zdobytego przed trzema laty we Wrocławiu. Polska drużyna, wspólnie z zespołem australijskim, była stawiana w gronie głównych faworytów warszawskich zawodów.

Polskim żużlowcom nie udało się przełamać złej passy na warszawskim PGE Narodowym. Wcześniej na tym obiekcie rozegrano dziewięć turniejów z cyklu Grand Prix indywidualnych mistrzostw świata i żaden z reprezentantów gospodarzy nie zdołał w nich odnieść zwycięstwa.

Jak ukształtowała się punktacja?

Złoty medal i zwycięstwo w Drużynowym Pucharze Świata przypadło reprezentacji Australii, która zgromadziła na swoim koncie 38 punktów. Drugie miejsce i srebrny krążek wywalczyli żużlowcy z Danii, uzyskując 30 punktów.

Polacy ukończyli rywalizację z dorobkiem 29 punktów, co wystarczyło do zdobycia brązowego medalu w warszawskim turnieju. Czwarte miejsce w zawodach zajęła reprezentacja Wielkiej Brytanii z wynikiem 23 punktów.