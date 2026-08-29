Marta i Karol Nawroccy w Juracie. Tak para prezydencka spędza czas z młodzieżą nad morzem

W minioną sobotę na Mierzei Helskiej ruszyło nowe wydarzenie. Prezydencka rezydencja w Juracie po raz pierwszy otworzyła się dla młodych ludzi, co zainicjował prezydent Karol Nawrocki. Podczas weekendu odbywają się tam liczne dyskusje i panele dotyczące przyszłości naszego kraju. Do Juraty przyjechało prawie 800 uczestników wyłonionych w otwartej rekrutacji. W harmonogramie znalazł się m.in. występ Skolima, a także wiele innych aktywności dla zgromadzonej młodzieży.

Prezydent Karol Nawrocki i Marta Nawrocka rozmawiają z młodzieżą

Na plaży z uczestnikami wydarzenia spotkali się również Karol i Marta Nawroccy. Para prezydencka dyskutowała z młodzieżą o najważniejszych dla niej sprawach. Dla prezydenta zaplanowano specjalny panel dyskusyjny. Pierwsza dama z kolei zdecydowała się na udział w zajęciach z samoobrony dla kobiet, co stanowiło doskonałą sposobność, by lepiej zrozumieć potrzeby i problemy młodych Polek.

W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się materiały z udziałem pary prezydenckiej. Widać na nich, że oboje świetnie czują się w towarzystwie młodych ludzi. Może mieć na to wpływ fakt, że ich najstarszy syn jest rówieśnikiem wielu uczestników spotkania.

Prezydent Nawrocki zdecydował się na nieformalny strój – zamiast garnituru założył jasną koszulę i granatowe spodnie. Marta Nawrocka również wybrała styl sportowej elegancji, zakładając dżinsy, pasiastą koszulę i modne, białe sneakersy na platformie. Ze względu na słoneczną pogodę oboje mieli na sobie okulary przeciwsłoneczne.

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Historia prezydenckiej rezydencji w Juracie

Tradycja wypoczynku głów państwa w Juracie sięga lat 30. ubiegłego wieku, kiedy bywał tam prezydent Ignacy Mościcki, goszcząc m.in. najlepszych uczniów Szkoły Morskiej. Po II wojnie światowej, w latach 60., wybudowano tam ośrodek „Mewa”, który później zyskał status rezydencji prezydenckiej. Obiekt przeszedł poważną modernizację na przełomie wieków, a to właśnie wtedy wzniesiono 35-metrową wieżę widokową „Panorama”. Na przestrzeni lat rezydencję odwiedzali światowi przywódcy, tacy jak George W. Bush czy Václav Havel. Odbywały się tam kluczowe narady polityczne na szczeblu krajowym i międzynarodowym.