Derby Krakowa w Ekstraklasie. Kto zachował czyste konto w ważnym meczu?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-29 21:15

Trener Mariusz Jop podsumował niedawne derby Krakowa w Ekstraklasie, w których Wisła pokonała 2:0 drużynę Wieczystej. Zwycięstwo zapewniła solidna gra w obronie oraz skuteczne kontrataki zespołu Białej Gwiazdy. Dowiedz się, co o derbach Krakowa w Ekstraklasie powiedzieli obaj szkoleniowcy.

Ręce bramkarza broniącego strzał na bramkę w derbach Krakowa. O meczu Wisły z Wieczystą przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka bramkarza chwytająca piłkę tuż nad mokrą murawą boiska podczas meczu piłki nożnej.

Zwycięstwo Wisły w derbach Krakowa

Wisła Kraków zapisała na swoim koncie cenne trzy punkty po wygranej 2:0 w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rywalem w derbowym starciu był beniaminek z tego samego miasta, czyli Wieczysta. Szkoleniowiec gospodarzy przyznał, że przeciwnicy zawiesili poprzeczkę wysoko ze względu na swoje atuty w ofensywie. Mimo to jego podopieczni wykazali się odpowiednią organizacją taktyczną przez pełne dziewięćdziesiąt minut.

Gospodarze udowodnili, że potrafią dominować na boisku zarówno poprzez posiadanie piłki, jak i mądrą grę w defensywie. Kluczowym momentem okazało się błyskawiczne przejście z obrony do ataku po odzyskaniu futbolówki. Zespół zaprezentował wysoką dyscyplinę w niższych strefach boiska, co pozwoliło mu przetrwać trudniejsze fragmenty meczu. Ostatecznie skuteczność pod bramką rywala przesądziła o końcowym sukcesie lokalnego faworyta.

- Wykonaliśmy na boisku ciężką pracę i tym zasłużyliśmy na zwycięstwo - podkreślił.

Jak zagrała drużyna trenera Żelijko Kopicia?

Dla nowego szkoleniowca beniaminka był to pierwszy oficjalny mecz w tej roli. Chorwacki opiekun drużyny zauważył, że początek rywalizacji układał się po myśli jego zawodników. Drużyna potrafiła długo operować piłką i zepchnąć przeciwników do głębokiej defensywy. Niestety, z biegiem czasu szanse na murawie zaczęły się wyrównywać, a inicjatywę powoli przejmowali piłkarze w czerwonych koszulkach.

Zespół gości próbował w drugiej połowie odzyskać kontrolę, angażując większe siły w ataku. Takie nastawienie stworzyło jednak luki w formacji obronnej, które bezlitośnie wykorzystali gospodarze tego starcia. Trener Kopic zaznaczył, że jego zespół grał w ataku zbyt skomplikowanie, zamiast szukać prostych rozwiązań. Teraz uwaga sztabu szkoleniowego skupi się przede wszystkim na poprawie gry w defensywie.

- Musimy unikać takich błędów w obronie. Podobnie było też w poprzednich spotkaniach. Z przodu graliśmy zbyt koronkowo. Powinno być więcej bezpośredniej gry - wspomniał.

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