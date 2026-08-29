Derby Krakowa w Ekstraklasie. Kto zachował czyste konto w ważnym meczu?

Zwycięstwo Wisły w derbach Krakowa

Wisła Kraków zapisała na swoim koncie cenne trzy punkty po wygranej 2:0 w najwyższej klasie rozgrywkowej. Rywalem w derbowym starciu był beniaminek z tego samego miasta, czyli Wieczysta. Szkoleniowiec gospodarzy przyznał, że przeciwnicy zawiesili poprzeczkę wysoko ze względu na swoje atuty w ofensywie. Mimo to jego podopieczni wykazali się odpowiednią organizacją taktyczną przez pełne dziewięćdziesiąt minut.

Gospodarze udowodnili, że potrafią dominować na boisku zarówno poprzez posiadanie piłki, jak i mądrą grę w defensywie. Kluczowym momentem okazało się błyskawiczne przejście z obrony do ataku po odzyskaniu futbolówki. Zespół zaprezentował wysoką dyscyplinę w niższych strefach boiska, co pozwoliło mu przetrwać trudniejsze fragmenty meczu. Ostatecznie skuteczność pod bramką rywala przesądziła o końcowym sukcesie lokalnego faworyta.

- Wykonaliśmy na boisku ciężką pracę i tym zasłużyliśmy na zwycięstwo - podkreślił.

Jak zagrała drużyna trenera Żelijko Kopicia?

Dla nowego szkoleniowca beniaminka był to pierwszy oficjalny mecz w tej roli. Chorwacki opiekun drużyny zauważył, że początek rywalizacji układał się po myśli jego zawodników. Drużyna potrafiła długo operować piłką i zepchnąć przeciwników do głębokiej defensywy. Niestety, z biegiem czasu szanse na murawie zaczęły się wyrównywać, a inicjatywę powoli przejmowali piłkarze w czerwonych koszulkach.

Zespół gości próbował w drugiej połowie odzyskać kontrolę, angażując większe siły w ataku. Takie nastawienie stworzyło jednak luki w formacji obronnej, które bezlitośnie wykorzystali gospodarze tego starcia. Trener Kopic zaznaczył, że jego zespół grał w ataku zbyt skomplikowanie, zamiast szukać prostych rozwiązań. Teraz uwaga sztabu szkoleniowego skupi się przede wszystkim na poprawie gry w defensywie.