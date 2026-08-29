Drużynowy Puchar Świata. Znamy zwycięzców z Warszawy

Dziewięć triumfów polskich żużlowców

Polscy żużlowcy nie zdołali obronić zwycięstwa w Drużynowym Pucharze Świata w zawodach rozegranych w Warszawie. Mimo tego niepowodzenia, biało-czerwoni z dziewięcioma triumfami na koncie pozostają najbardziej utytułowanym zespołem w historii tej prestiżowej imprezy. Polacy wygrywali zmagania w latach 2005, 2007, 2009-2011, 2013, 2016-2017 oraz w 2023 roku.

W dorobku polskiej reprezentacji są również srebrne medale. Drugie miejsce w rywalizacji Polacy zajmowali w 2001, 2008 i 2014 roku. Dominacja na przestrzeni lat sprawia, że historia występów biało-czerwonych w tych rozgrywkach obfituje w sukcesy.

Kto triumfował w sobotnich zawodach?

Sobotnie zawody w stolicy padły łupem innej utytułowanej nacji. Najlepsi w Warszawie okazali się Australijczycy, którzy pokazali świetną dyspozycję i pokonali rywali. Zwycięstwo w tych zawodach ma dla nich duże znaczenie, jako potwierdzenie powrotu do formy na światowym poziomie.

Dla drużyny z Antypodów był to trzeci w historii triumf w Drużynowym Pucharze Świata. Ekipa z Australii skutecznie wykorzystała swoją szansę i dopisała kolejny sukces do swojego dorobku w międzynarodowych zawodach żużlowych.