Przerwana konferencja prezydenta Nawrockiego. Kamery nagle wyłączono, wezwano ratowników!

W sobotę, 29 sierpnia, prezydent Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą gościli młodzież w rezydencji w Juracie. Dwudniowe wydarzenie, zorganizowane w ramach inicjatywy „Przyszłość.pl”, zgromadziło uczestników z całego kraju. Jak zaznaczono w komunikatach, był to pierwszy przypadek udostępnienia tej państwowej posiadłości szerszej publiczności.

W zjeździe wzięło udział ponad 800 osób, które mogły uczestniczyć w licznych debatach oraz wydarzeniach muzycznych. Spore zainteresowanie i dyskusje wzbudził już sam harmonogram, a konkretnie informacja, że na scenie zaprezentuje się wokalista znany jako Skolim, którego koncert otwierał artystyczną część programu.

W programie znalazł się również blok Q&A, podczas którego młodzi ludzie mogli bezpośrednio zadawać pytania prezydentowi. Przed rozpoczęciem tej części Karol Nawrocki wygłosił przemówienie, które można było śledzić w internecie.

- Dzisiaj dyskutowanie o przyszłości Polski bez młodzieży nie jest z całą pewnością pełne. (...) Tylko połączenie pokoleń daje nam siłę, rozwój i świadomość, że idziemy do przyszłości. Dlatego dopóki będę prezydentem, do tego czasu będę słuchał młodzieży przy podejmowaniu swoich dyskusji. (...) Tą młodą, którą reprezentujecie wy, tą średnią, którą reprezentuję ja i tą starszą jeszcze ode mnie - mówił prezydent.

Przerwany briefing prezydenta Karola Nawrockiego na półwyspie

Po zakończeniu dyskusji z młodzieżą, głowa państwa spotkała się z dziennikarzami. Przedstawiciele mediów pytali m.in. o ustawę budżetową, ewentualne zawetowane akty prawne oraz o kwestie związane z platformą Zondacrypto. Gdy padło pytanie o postulowane w przeszłości przyznanie praw wyborczych 16-latkom i ofertę prezydenta dla młodych obywateli, sytuacja nagle się zmieniła. Zamiast udzielić odpowiedzi, Nawrocki rzucił krótko: „Przerwiemy na moment...” i skupił swoją uwagę na czymś, co działo się poza kadrem.

Okazało się, że zasłabł jeden z uczestników wydarzenia. Organizatorzy natychmiast poprosili o pomoc służby medyczne, a relacja na żywo została wstrzymana. Po powrocie na wizję prezydent uspokoił opinię publiczną i przekazał najnowsze informacje od ratowników.

Najważniejsze, że wszystko jest dobrze, jak mówią mi ratownicy medyczni. Wszystko wróciło do normy. Tak, jak mówił mi pan ratownik, to pewna klasyka, nie po raz pierwszy tego typu sytuacja wystąpiła. Często tak bywa, że wysoka temperatura, ale też rodzaj stresu powoduje takie sytuacje - ocenił prezydent.

Karol Nawrocki zachęca do zbierania leśnych owoców

Gdy sytuacja została opanowana, prezydent kontynuował rozmowę. Na koniec padło dość niecodzienne pytanie o to, czy w otoczeniu rezydencji rosną grzyby i jagody, a jeśli tak, to co się z nimi dzieje. Karol Nawrocki potwierdził obfitość darów lasu, wspominając o swoim rodzinnym spacerze oraz kulinarnych wykorzystaniach zbiorów. Zasugerował nawet jednemu z reporterów, by sam zabrał nieco owoców i przygotował z nich pierogi w domu.

Warzecha Kontra Machulski