Karol Nawrocki pilnie wraca z Senegalu. Znamy jego plany po lądowaniu w Polsce

Trybunał Konstytucyjny w centrum zamieszania. Interwencja policji

Piątkowe wydarzenia całkowicie zdominowały doniesienia z Trybunału Konstytucyjnego. W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na witrynie internetowej tego organu przekazano, że Anna Korwin-Piotrowska przejęła stery w TK. Jednocześnie wydała ona zarządzenie o przerwie w wykonywaniu obowiązków służbowych przez dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego, a także wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W tym samym czasie stołeczni funkcjonariusze powiadomili o podjęciu działań w związku z zawiadomieniem o potencjalnym niebezpieczeństwie, jakie miało grozić pracownikom oraz sędziom Trybunału. Z kolei przed gmachem instytucji zgromadzili się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, wśród których obecny był również lider ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński apeluje do Karola Nawrockiego. Prezydent przerywa lot

Narastające napięcie skłoniło Jarosława Kaczyńskiego do wystosowania bezpośredniego wezwania do prezydenta Karola Nawrockiego o pilną interwencję. Z doniesień prasowych wynika, iż prezes PiS argumentował, że zwierzchnik sił zbrojnych musi użyć wszelkich dostępnych mu narzędzi konstytucyjnych, by zablokować obecny bieg spraw w Trybunale.

Głowa państwa zareagowała na te wydarzenia niemal natychmiastowo. Karol Nawrocki opublikował w sieci komunikat, w którym ogłosił nagłe przerwanie swojej wyprawy do Senegalu i natychmiastowy powrót do ojczyzny.

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam do Polski” - napisał.

Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego

Szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker ujawnił najbliższe plany głowy państwa. Okazuje się, że Karol Nawrocki tuż po wylądowaniu w kraju odbędzie rozmowę ze Zbigniewem Kapińskim, który pełni funkcję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Wiadomość o tym zaplanowanym spotkaniu pojawiła się w godzinach wieczornych w serwisie X. Choć dokładna agenda rozmowy pozostaje na ten moment tajemnicą, to jest oczywiste, że głównym tematem będzie gorący spór o władzę w Trybunale Konstytucyjnym oraz gwałtownie zmieniająca się sytuacja wokół tego organu.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Co zrobi prezydent Karol Nawrocki?

Maszyna z prezydentem na pokładzie ma wylądować w Polsce po godzinie 21:00. Nadchodząca noc może przynieść rozstrzygnięcia, które zadecydują o przyszłości całego konfliktu w TK.

Zarówno środowisko prawnicze, jak i scena polityczna z ogromnym napięciem wyczekują oficjalnego głosu prezydenta oraz rezultatów jego nocnych konsultacji z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego. Przy tak niespotykanym dotąd sporze o przywództwo w Trybunale Konstytucyjnym, każdy kolejny komunikat może całkowicie zmienić dynamikę trwającego kryzysu.

Zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) October 30, 2026