Karol Nawrocki pilnie przerwał lot do Senegalu. Samolot prezydenta wraca do Polski

Spis treści Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu

Celem roboczej podróży Karola Nawrockiego był Dakar, gdzie prezydent miał wziąć udział w otwarciu IV Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, będących pierwszym tego typu olimpijskim wydarzeniem na kontynencie afrykańskim. Plan wyjazdu obejmował obecność na ceremonii inauguracyjnej, uczestnictwo w Panelu Prezydenckim Szczytu Sportu i Rozwoju, a także rozmowy z przywódcą Senegalu Bassirou Diomaye Faye. Politycy mieli dyskutować o stosunkach bilateralnych, kooperacji ekonomicznej i zabiegach Polski o stałe miejsce w grupie G20. Ze względu na istotną pozycję Senegalu w dyplomacji, zjazd wielu liderów z Afryki stwarzał okazję do zjednywania sojuszników.

Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu

O postanowieniu w sprawie zawrócenia maszyny prezydent poinformował za pośrednictwem platformy X.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam ”.

Bezpośrednią przyczyną takiego kroku są napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego, w tym pojawienie się funkcjonariuszy policji na terenie instytucji oraz doniesienia o odsunięciu od obowiązków służbowych prezesa i wiceprezesa TK.

Zaplanowany na dni od 30 października do 1 listopada zagraniczny wyjazd głowy państwa został całkowicie anulowany. Jest to już następny przypadek, w którym wydarzenia w kraju wymuszają zmianę międzynarodowego kalendarza prezydenta.