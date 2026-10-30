Prezydent Karol Nawrocki przerywa lot do Senegalu. Samolot zawrócił nad Hiszpanią

Maszyna z głową państwa na pokładzie, która leciała do Senegalu, zmieniła kurs w przestrzeni powietrznej nad Hiszpanią. Równocześnie na oficjalnym profilu Karola Nawrockiego w serwisie X opublikowano specjalne oświadczenie.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam

Komunikat opublikowano krótko po wejściu funkcjonariuszy policji do warszawskiej siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Mundurowych wezwała na miejsce sędzia Korwin-Piotrowska, argumentując to obawami o bezpieczeństwo sędziów zasiadających w TK.

Równolegle na oficjalnej witrynie internetowej Trybunału Konstytucyjnego ukazała się informacja o zmianach personalnych. Podano w niej, że Korwin-Piotrowska objęła obowiązki przewodniczącego TK, a także zdecydowała o miesięcznym zawieszeniu prezesa Święczkowskiego oraz wiceprezesa Sochańskiego.

Przed gmachem instytucji wybuchły zamieszki i doszło do przepychanek. W kierunku interweniujących policjantów rzucano „niebezpieczne przedmioty”, w rezultacie czego funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby.

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