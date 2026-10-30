Zatrzymania w Olsztynie. CBZC zatrzymało kolejne dwie osoby podejrzane o oszustwa metodą na legendę

W śledztwie dotyczącym oszustw metodą na legendę jest kilkuset podejrzanych

W toku śledztwa zarzuty przedstawiono dotychczas kilkuset podejrzanym. Według ustaleń funkcjonariuszy osoby te działały na różnych szczeblach przestępczej struktury, od osób, które zakładały organizację i nią kierowały, przez pracowników średniego szczebla, po osoby przekazujące konta bankowe i inne produkty wykorzystywane w procederze. Ustalonym osobom zarzucano między innymi zakładanie i kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, pranie pieniędzy oraz oszustwa z użyciem zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej. Zarzuty dotyczą także nieuprawnionego dostępu do informacji, w tym danych z rachunków bankowych pokrzywdzonych, oraz wprowadzania nowych zapisów w danych informatycznych.

Fałszywe strony internetowe i platformy inwestycyjne

Działalność grupy miała polegać między innymi na podszywaniu się pod pracowników banków oraz udostępnianiu kampanii phishingowych. Przesyłane linki prowadziły do spreparowanych stron internetowych. Podejrzani mieli stosować metody socjotechniczne, za pomocą których przekonywali pokrzywdzonych, że ci lokują pieniądze na platformach inwestycyjnych. W efekcie tracili pieniądze.

Straty przekroczyły 20 mln zł. Dwaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani

Funkcjonariusze CBZC ustalili, że pokrzywdzonych jest kilkuset osób. Łączna wartość strat przekroczyła dotychczas 20 mln zł. Dwaj zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, gdzie przedstawiono im zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz licznych oszustw. Obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Za zarzucane czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

CBZC zabezpieczyło urządzenia mobilne

Podczas przeszukań zabezpieczono liczne urządzenia mobilne. Urządzenia zbadają specjaliści z zakresu informatyki śledczej. Wśród podejrzanych są obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Uzbekistanu, Mołdawii, Gruzji i Polski. Śledztwo trwa.

Źródło: Policja.pl