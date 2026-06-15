Karol Nawrocki i Donald Trump twarzą w twarz. Kamery uchwyciły ich rozmowę

Podczas wydarzenia sportowego na terenie Waszyngtonu doszło do istotnego z punktu widzenia polskiej dyplomacji spotkania. Karol Nawrocki i Donald Trump zamienili kilka słów na gali UFC Freedom 250. Ten nieoficjalny moment zarejestrowano na wideo.

Pomimo tego, że wymiana zdań trwała krótko i odbyła się w tłumie gości, jej kontekst ma duże znaczenie. Prezydent Polski odwiedził Stany Zjednoczone na bezpośrednie zaproszenie amerykańskiego przywódcy. Zresztą Kancelaria Prezydenta RP sugerowała wcześniej, że takie spotkanie będzie miało miejsce.

Prezydent Polski rozmawiał z liderem USA. Spotkanie trafiło do sieci

Udostępniony materiał wideo ukazuje Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa przebywających razem w strefie VIP. Na filmie widać moment powitania oraz krótką wymianę myśli, w której amerykański polityk kieruje swoje słowa bezpośrednio do polskiego gościa.

W otoczeniu obu głów państw widać było ochroniarzy oraz innych uczestników gali. Chociaż nie była to oficjalna runda rozmów w gabinecie, sytuacja dowodzi, że Nawrocki znalazł się w bardzo bliskim otoczeniu prezydenta USA podczas prestiżowej imprezy na terenie Białego Domu.

Treść ich rozmowy pozostaje nieznana, ponieważ kamery nie zarejestrowały dźwięku. Nawet jeśli był to tylko kurtuazyjny dialog, sam fakt obecności Nawrockiego przy Trumpie może rzutować na przyszłe dyskusje o polskim bezpieczeństwie i stacjonowaniu armii USA w naszym regionie.

Urodziny Donalda Trumpa i huczna impreza w Waszyngtonie

Gala UFC Freedom 250 odbyła się w niecodziennej scenerii – na południowym trawniku przed siedzibą amerykańskiego prezydenta. Event połączono z 250-leciem powstania państwa oraz 80. rocznicą urodzin Trumpa, który jest zadeklarowanym fanem mieszanych sztuk walki.

Donald Trump świętuje 80. urodziny galą UFC. Wśród gości Karol Nawrocki

Prezydent USA wkroczył na teren gali w towarzystwie szefa UFC Dany White'a. Rozpoczęciu imprezy towarzyszyło odśpiewanie hymnu narodowego, oprawa z udziałem żołnierzy oraz pokaz lotniczy nad stolicą. Wśród publiczności znaleźli się przedstawiciele władz, biznesu, a także rodzina Trumpa.

Na liście gości znaleźli się między innymi Mark Zuckerberg oraz pierwsza dama Melania Trump. Karol Nawrocki, który również dostał zaproszenie, brał wcześniej udział w nabożeństwie w polonijnym kościele w miejscowości Silver Spring.

Wizyta Nawrockiego to walka o polityczne korzyści

Z wizytą polskiego prezydenta w Stanach wiązano określone oczekiwania. Marcin Przydacz sygnalizował wcześniej, że spotkanie obu polityków ma służyć omówieniu spraw strategicznych. Jednym z głównych priorytetów jest uregulowanie statusu amerykańskich sił zbrojnych stacjonujących nad Wisłą.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta informował, że strona polska chciałaby docelowo gościć u siebie nawet do 15 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Z kolei scenariusz minimum miałby obejmować 11 tysięcy wojskowych, co i tak oznacza wzrost względem aktualnych ustaleń.

Nie ma pewności, czy właśnie te postulaty poruszono podczas uchwyconej rozmowy na gali UFC. Mimo to, wideo dowodzi, że do spotkania w ogóle doszło. Z perspektywy wizerunkowej Pałacu Prezydenckiego, te kilka sekund może być oceniane jako największy sukces wizyty w USA.

Tłumy podziwiały zmagania zawodników pod Białym Domem

Biały Dom udostępnił południowy trawnik dla blisko czterech tysięcy osób zaproszonych. Równocześnie tysiące innych kibiców mogły śledzić widowisko na telebimach rozmieszczonych niedaleko parku Ellipse.

Kibice zobaczyli łącznie siedem walk. Głównym punktem wieczoru było starcie o tytuł mistrza wagi lekkiej, w którym Justin Gaethje rozprawił się z Ilią Topurią.

W Polsce jednak to nie wydarzenia sportowe przyciągnęły największą uwagę, lecz krótki klip, na którym uwieczniono twarzą w twarz Karola Nawrockiego z gospodarzem Białego Domu.

Poniżej galeria zdjęć: Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w mszy w polskim kościele w Silver Spring w stanie Maryland

O tej gali w USA pisze cały Świat! Polskę oczywiście reprezentował nasz Prezydent, Karol Nawrocki 🇵🇱💪 pic.twitter.com/IH3DEx7JO8— #Nawrocki2025 (@Nawrocki25) June 15, 2026

Express Biedrzyckiej - wstęp

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