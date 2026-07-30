Telefony komórkowe znikną ze szkół i przedszkoli. Prezydent Nawrocki podpisał nową ustawę

W świetle znowelizowanych przepisów podopieczni publicznych i niepublicznych podstawówek stracą możliwość sięgania po smartfony czy inne sprzęty służące do komunikacji oraz rejestrowania obrazu i dźwięku. Restrykcje będą obowiązywały zarówno podczas trwania samych lekcji, jak i w trakcie pauz między zajęciami. Ograniczenia obejmą również wszelkie wydarzenia organizowane poza murami placówki, co dotyczy chociażby zajęć sportowych na boiskach zewnętrznych.

Rygorystyczne przepisy obejmą ponadto najmłodszych, ponieważ maluchy nie będą mogły w ogóle przynosić oraz używać elektroniki podczas pobytu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Restrykcje będą dotyczyły całego czasu realizacji programu wychowawczego i opiekuńczego, a także wyjść organizowanych poza teren danych jednostek edukacyjnych.

Od rygorystycznych przepisów przewidziano jednak pewne odstępstwa:

w sytuacji, gdy pedagog uzna dany sprzęt za niezbędny do przeprowadzenia lekcji lub zweryfikowania umiejętności podopiecznych,

w przypadku konieczności nawiązania natychmiastowego połączenia z opiekunami prawnymi,

w momencie pojawienia się nagłego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia.

Uczeń będzie mógł dodatkowo korzystać ze smartfona po uzyskaniu odpowiedniej zgody od dyrektora placówki. Takie rozwiązanie przewidziano wyłącznie dla osób zmagających się z chorobami czy niepełnosprawnościami, które z racji swoich szczególnych potrzeb muszą używać specjalistycznego sprzętu albo aplikacji monitorujących parametry życiowe. Wyjątkowe traktowanie w tym zakresie dotyczy na takich samych zasadach dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Zakaz smartfonów w szkołach. Konieczne pisemne uzasadnienie decyzji dyrektora

Jeżeli osoba kierująca daną szkołą lub przedszkolem nie wyrazi zgody na korzystanie ze wspomnianej elektroniki przez dziecko, będzie zmuszona do sporządzenia oficjalnego, pisemnego uargumentowania swojej odmowy.

Władze placówek edukacyjnych zyskają możliwość zorganizowania dedykowanych przestrzeni do deponowania sprzętu elektronicznego. Miejsca te muszą gwarantować całkowite bezpieczeństwo pozostawionych rzeczy i chronić prywatność młodzieży, przede wszystkim blokując dostęp do zawartości telefonów osobom trzecim. Dokładne regulaminy w tym zakresie będą przygotowywane przez dyrekcje poszczególnych szkół.

Uczniowie łamiący nowe wytyczne muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci środków wychowawczych lub kar zapisanych w szkolnym statucie. Złamanie nałożonego zakazu będzie miało bezpośrednie przełożenie na ostateczną ocenę z zachowania.

Telefony w liceum i technikum. Szkoły ponadpodstawowe z osobnymi regulacjami

Starsza młodzież uczęszczająca do szkół ponadpodstawowych i placówek dla dorosłych uniknie odgórnego, ustawowego zakazu, lecz każda z tych instytucji będzie musiała uregulować kwestię elektroniki we własnych statutach. Ograniczenia nie obejmą wyjazdów szkolnych oraz czasu spędzanego w internatach, a także momentów przebywania na terenie szkolnej infrastruktury po zakończeniu zaplanowanych lekcji.

Polacy popierają zakaz używania telefonów w szkołach. Wyniki badania CBOS

Wszystkie jednostki oświatowe otrzymały czas na dostosowanie swoich dokumentów do 31 grudnia 2026 roku. Nowelizację poparły zgodnie wszystkie ugrupowania zasiadające w parlamencie, a jak wskazuje badanie CBOS zrealizowane w kwietniu dla Polskiej Agencji Prasowej, aż 85 procent ankietowanych opowiada się za wyeliminowaniem smartfonów z podstawówek. Równocześnie 78 procent społeczeństwa zgadza się na odcięcie od mediów społecznościowych osób przed ukończeniem 15. roku życia.