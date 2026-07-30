Marcin Najman ocenia wyjazd Zbigniewa Ziobry do USA. "Coś jest nie tak"

Marcin Najman o polskich politykach. Zwrócił uwagę na postawę Zbigniewa Ziobry

Marcin Najman przez wiele lat był znany głównie z rywalizacji w sportach walki, szczególnie we freak-fightach. Z czasem jednak popularny zawodnik coraz chętniej dzieli się swoimi opiniami dotyczącymi sfery publicznej. Ostatnio „Super Express” przeprowadził z nim obszerny wywiad. Rozmowa dotyczyła między innymi stosunków polsko-ukraińskich i Wołodymyra Zełenskiego. Marcin Najman regularnie staje również w obronie Ukraińców, którzy są celem ataków w Polsce, jednocześnie oddzielając zwykłych obywateli od polityki uprawianej przez prezydenta ich kraju. W tym samym wywiadzie Najman dużo czasu poświęcił najważniejszym polskim politykom. Wskazał między innymi na prozwierzęcą postawę Jarosława Kaczyńskiego, a także skomentował zachowanie Zbigniewa Ziobry. Warto dodać, że ten polityk, wcześniej związany z rządem Zjednoczonej Prawicy, przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych (wcześniej był na Węgrzech), nie stawiając się przed polskimi organami sprawiedliwości.

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Zbigniew Ziobro oceniony przez Marcina Najmana. Przytomna refleksja

Wyjazd byłego ministra wywołał u Marcina Najmana pewien rodzaj współczucia. Sportowiec pozwolił sobie na żart, sugerując, że Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych po krzakach. Co ciekawe, w trakcie rozmowy pojawił się też wątek Tomasza Adamka. Pięściarz od lat mieszka za oceanem i w przeszłości współpracował politycznie ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry.

Uważam, że minister Ziobro zrobił sobie wielką krzywdę, nie wracając do kraju. Życie na takiej ucieczce, chowanie się po krzakach, to nie jest życie

– powiedział wprost. Dopytywany, czy w USA polityk wiedzie całkiem dobre życie, Marcin Najman z przymrużeniem oka nawiązał do Tomasza Adamka.

Dzwoń do Adamka i pytaj, Adamek nam powie

– żartował „Cesarz”. Już zupełnie poważnie oceniając krok, na jaki zdecydował się polityk PiS, Marcin Najman podzielił się rozsądnym wnioskiem.

Jeżeli robisz taki ruch, to de facto sam pokazujesz, że coś jest nie tak

– zaznaczył wojownik. Cała rozmowa z Marcinem Najmanem jest dostępna w wersji wideo.