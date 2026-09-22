Joanna Kurska zaangażowała 5-letnią córkę. Dziewczynka będzie uczyć angielskiego

Była szefowa „Pytania na śniadanie” od dłuższego czasu układa sobie życie w Stanach Zjednoczonych, rezydując w okolicach Waszyngtonu, gdzie dorasta m.in. jej pięcioletnia córka Anna Klara Teodora, wychowywana w środowisku dwujęzycznym. Teraz Kurska postanowiła przekuć codzienne doświadczenia w nowy, internetowy cykl „Ania w Ameryce”, łączący naukę z pokazywaniem realiów amerykańskiego życia.

Joanna Kurska tworzy cykl „Ania w Ameryce”

Inspiracja do rozpoczęcia projektu pojawiła się bardzo naturalnie, gdy Kurska zauważyła, jak jej pociecha asystuje odwiedzającym ich krewnym w posługiwaniu się językiem za oceanem, z czego wyewoluowała koncepcja regularnych publikacji wideo. Założeniem formatu jest prezentowanie angielskiego w sytuacjach bliskich codzienności, takich jak zakupy, wizyta w punkcie gastronomicznym czy kibicowanie na meczu. Zamiast sztywnych zajęć, najmłodsi widzowie zobaczą rówieśniczkę używającą słownictwa w autentycznych, zagranicznych realiach.

Joanna Kurska krytykuje tradycyjną naukę angielskiego

Była producentka TVP przekonuje, że dwujęzyczność od najmłodszych lat to najlepsza inwestycja, a największe postępy gwarantuje praktyczne wykorzystanie słów podczas wykonywania rutynowych czynności, a nie zakuwanie gramatyki. Kurska nie kryje przy tym sceptycyzmu wobec klasycznego modelu edukacji językowej, w którym znajomość teorii często nie przekłada się na płynną komunikację, dlatego jej projekt kładzie nacisk na konwersację. Przedsięwzięcie łączy przyswajanie wiedzy z poznawaniem amerykańskiej rzeczywistości, a sama autorka uważa je za nowatorskie w skali kraju, choć to wyłącznie jej własne przekonanie.

Joanna Kurska o obecności córki w mediach społecznościowych

Decyzja o włączeniu pięciolatki do regularnych nagrań siłą rzeczy wiąże się z ekspozycją jej wizerunku w sieci, jednak Kurska już wcześniej mierzyła się z pytaniami o prywatność, gdyż regularnie dzieli się w sieci momentami z zagranicznego życia. Była dyrektorka z Woronicza podkreślała w minionym roku, że jej rodzina bardzo zżyła się z nowym otoczeniem, chętnie relacjonując szkolne zmagania dzieci i budowanie więzi z tamtejszą społecznością.

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