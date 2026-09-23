Mariusz Błaszczak ostro o współpracy z Grzegorzem Braunem. Padły mocne słowa

- Prawo i Sprawiedliwość nie będzie współpracować z Braunem. On szkodzi Polsce np. negując komory gazowe w Oświęcimiu. Szkodzi Polsce, ale to działanie na korzyść Niemiec. Oni w ten sposób uciekają od odpowiedzialności od działań, które robili podczas II wojny światowej - zapowiedział stanowczo Mariusz Błaszczak.

Wiceprezes PiS skomentował także temat wspólnej listy wyborczej dla całej prawicy, co było ideą forsowaną przez Jarosława Kaczyńskiego. Zaznaczył, że Konfederacja odrzuca ten pomysł, a zbytnia uwaga skupiana jest na Mateuszu Morawieckim, którego ugrupowanie notuje słabe wyniki jak na początek działalności. Wskazał również, że Donald Tusk dąży do podobnych rozwiązań po swojej stronie sceny politycznej.

Ocena działalności gen. Mirosława Bodnara w MON

Były szef MSWiA i MON odniósł się także do planowanego przeniesienia gen. Mirosława Bodnara na stanowisko w Brukseli. Błaszczak zakwestionował sukcesy generała w tworzeniu wojsk bezzałogowych, opierając się na informacjach, że nie zrealizował on powierzonego zadania.

— Z informacji, które mam, okazuje się, że nie, nie wykonał swojego zadania — powiedział.

Zwrócił przy tym uwagę na pokrewieństwo generała z byłym ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem, stawiając pytania o ewentualne układy panujące w wojsku.

— Tu można by postawić pytanie, czy to znowu nie jakiś klan wojskowy wyniósł go na to stanowisko, bo on jest bratem byłego ministra sprawiedliwości, senatora z koalicji obywatelskiej z koalicji 13 grudnia — mówił. — Czy to nie klan jakiś wojskowy zdecydował, że on otrzymał to stanowisko, które otrzymał, a teraz awansuje do Brukseli? — pytał.

Mariusz Błaszczak podkreślił, że ocena pracy gen. Bodnara nie powinna bazować na ilości zakupionych maszyn, ale na skuteczności wdrożenia całego systemu. Z posiadanych przez niego informacji wynika, że system nie został stworzony, co uznał za ewidentną porażkę, przypominając przy tym swoje wcześniejsze słowa o „betonie” w armii.

— Nie chodzi o poszczególne drony, tylko system stworzony. Jest ten system? No nie, nie ma systemu. Wiem dokładnie, mam takie informacje, że to jest porażka. Ten człowiek nie sprostał zadaniu, które przed nim postawiono — stwierdził. — Ja nie zważam kto, skąd pochodzi, ma relacje rodzinne. Natomiast zadanie, które przed nim postawiono, nie zostało wykonane — dodał.

Współpraca PiS z Grzegorzem Braunem wykluczona

Podczas programu „Ósma Runda" na antenie Radia VOX FM i kanale YouTube Super Ring (prowadzonym przez Marka Balawajdera), Mariusz Błaszczak, zapytany o potencjalne wspólne „rządzenie” z Konfederacją, jednoznacznie odciął się od postaci Grzegorza Brauna.