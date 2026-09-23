Jan Hoffman wycofuje się z wyborów w Krakowie. Przekazał poparcie faworytowi

Na chwilę przed przedterminowymi wyborami w Krakowie doszło do zaskakujących roszad.

Jan Hoffman, który zainicjował głośne referendum, podjął decyzję o rezygnacji, przekazując poparcie faworytowi sondaży, Łukaszowi Gibale.

Wyjaśniamy, dlaczego kandydat zdecydował się na ten ruch i jak może to wpłynąć na krakowskie wybory.

Na finiszu kampanii przed przedterminowymi wyborami prezydenta Krakowa dochodzi do istotnej zmiany. Z ustaleń Radia ESKA wynika, że Jan Hoffman rezygnuje z dalszej walki o urząd prezydenta miasta i zdecydował się poprzeć Łukasza Gibałę. Hoffman startował jako kandydat niezależny. Był również jednym z inicjatorów referendum, które zakończyło się odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Przedterminowe wybory zostały wyznaczone na niedzielę, 27 września. Termin głosowania potwierdza krakowski BIP.

Hoffman wspiera Gibałę w walce o prezydenturę

Z informacji Radia ESKA wynika, że Hoffman negocjował ze sztabem Łukasza Gibały. Zaznaczył przy tym, że jego główny cel polityczny – doprowadzenie do zmiany władzy poprzez referendum – został już zrealizowany po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego.

Jak donosi Radio ESKA, Hoffman stwierdził, że w aktualnej sytuacji poparcie innego niezależnego kandydata będzie najbardziej racjonalnym wyjściem. Wybrał Łukasza Gibałę z komitetu Kraków dla Mieszkańców.

W najnowszych sondażach Hoffman nie notował najwyższych wyników. Według badania OGB dla Polsat News i Interii, zrealizowanego w dniach 15-17 września, popierało go zaledwie 2,82 proc. ankietowanych, co dawało mu przedostatnią lokatę wśród ośmiu kandydatów. Gorszy rezultat osiągnął jedynie Sławomir Pietrzyk – 0,11 proc.

Z kolei Łukasz Gibała w tym samym sondażu zdobył 39,17 proc. głosów, Monika Piątkowska – 23,74 proc., a Michał Drewnicki – 14,74 proc. Badanie to przeprowadzono telefonicznie (CATI) na reprezentatywnej grupie 750 dorosłych mieszkańców Krakowa, pokazując jedynie chwilowy stan poparcia, a nie ostateczny wynik wyborów.

Kandydaci na prezydenta Krakowa – kto pozostał?

Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała wcześniej ośmioro kandydatów na prezydenta Krakowa. Oficjalne obwieszczenie w tej sprawie zostało opublikowane 14 września. Po formalnym wycofaniu kandydatury Hoffmana w wyścigu pozostanie siedmioro kandydatów: Michał Drewnicki, Łukasz Gibała, Daria Gosek-Popiołek, Michał Klimek, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Sławomir Pietrzyk. Dla Hoffmana to koniec krótkiej kampanii wyborczej, ale nie politycznego zaangażowania w obecne wybory. Zamiast walczyć o głosy dla siebie, na ostatniej prostej zdecydował się wesprzeć jednego ze swoich rywali.

Poniżej galeria zdjęć: Kto następcą Miszalskiego? Na liście Gibała, wiceminister i były szef służb specjalnych

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