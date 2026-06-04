Jarosław Kaczyński spłaca kredyt. Ile jeszcze mu zostało?

Szef Prawa i Sprawiedliwości przedstawił najświeższe dane o swoim majątku.

W dokumencie znalazło się 363 406,99 zł zgromadzonych środków finansowych.

Świadczenie emerytalne wyniosło w minionym roku niemal 141 tysięcy złotych.

Konto lidera opozycji zasiliły też wpływy z Sejmu.

Polityk w dalszym ciągu spłaca zaciągnięte zobowiązanie w SKOK Stefczyka.

Majątek Jarosława Kaczyńskiego. Co wpisał prezes PiS?

Na oficjalnej stronie parlamentu udostępniono zaktualizowane dokumenty majątkowe polityków. Wśród opublikowanych danych znalazło się oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego, które zostało złożone na początku kwietnia 2026 roku i podsumowuje poprzedni rok. Szef Prawa i Sprawiedliwości zadeklarował dokładnie 363 406,99 zł zgromadzonych środków finansowych. Wskazana wartość jest bardzo wysoka, jednak uległa zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego zestawienia. We wcześniejszym dokumencie lider opozycji informował o posiadaniu prawie 381 tysięcy złotych, co oznacza spadek o około 17 tysięcy. Z udostępnionych informacji dowiadujemy się również, że znany parlamentarzysta nie zgromadził żadnych środków w obcych walutach. Nie posiada także akcji w spółkach handlowych oraz papierów wartościowych, a w sekcji nieruchomości widnieje doskonale znany wszystkim wpis.

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Zgodnie z oficjalnym dokumentem znany polityk posiada jedną trzecią udziałów w budynku mieszkalnym, którego powierzchnia wynosi 150 metrów kwadratowych. Wartość całej nieruchomości została oszacowana w dokumencie na zawrotną kwotę 2,2 miliona złotych. Lider Prawa i Sprawiedliwości poinformował dodatkowo, że stoi na czele rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego, przy czym jest to wyłącznie funkcja honorowa, za którą nie pobiera żadnych gratyfikacji finansowych. Z kolei w ubiegłym roku na konto parlamentarzysty trafiło dokładnie 140 906,97 zł z tytułu świadczenia emerytalnego. Oprócz tego polityk zainkasował 138 413,16 zł wynagrodzenia poselskiego oraz ponad 47 tysięcy złotych z tytułu diety wypłacanej przez parlament. Podsumowując te trzy źródła, otrzymujemy wpływy przekraczające 326 tysięcy złotych rocznie.

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Kredyt Jarosława Kaczyńskiego w SKOK. Ile zostało do spłaty?

Uwagę opinii publicznej od dawna przykuwa jeden specyficzny punkt oświadczenia majątkowego. Chodzi o zobowiązanie finansowe, które Jarosław Kaczyński wciąż musi spłacać w Kasie SKOK im. Stefczyka. Według stanu na sam koniec ubiegłego roku politykowi pozostało do uregulowania dokładnie 29 660,49 zł. Dla porównania we wcześniejszym zestawieniu zadłużenie z tego tytułu kształtowało się na poziomie przekraczającym 45 tysięcy złotych. Kwota zobowiązania stopniała zatem o kilkanaście tysięcy. Pomimo tego faktu, kredyt cały czas widnieje w wykazie majątkowym szefa największej formacji opozycyjnej w kraju. Parlamentarzysta nie odnotował w dokumencie posiadania pojazdu mechanicznego ani innych dóbr ruchomych, których wartość jednostkowa przekraczałaby pułap 10 tysięcy złotych. Można zatem stwierdzić, że stan posiadania wieloletniego parlamentarzysty jest niezwykle stabilny: obejmuje gotówkę, udziały w nieruchomości mieszkalnej, wpływy emerytalne, wynagrodzenie parlamentarne oraz słynny dług.

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