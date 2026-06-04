Nowe ustalenia prokuratury po śmierci Łukasza Litewki. Wiadomo, co widać na nagraniach

Czwarty czerwca 1989 roku to niezwykle ważna data w dziejach naszego kraju, a niedawno o tym niezwykłym symbolu upadku komunizmu postanowił przypomnieć Jarosław Wałęsa.

Znany polityk pokazał w internecie stare zdjęcie swojego ojca Lecha Wałęsy , dodając do niego bardzo krótki wpis o powstaniu wolnej Polski.

, dodając do niego bardzo krótki wpis o powstaniu wolnej Polski. Warto sprawdzić, z jakiego powodu rocznica ta wywołuje tak ogromne poruszenie w społeczeństwie oraz jakie dokładnie słowa skierowane do ojca tak mocno wzruszyły internautów.

Wypadek Łukasza Litewki. Najnowsze ustalenia prokuratury z Sosnowca

Minął już ponad miesiąc od fatalnego w skutkach zderzenia, w którym życie stracił parlamentarzysta Lewicy. Sosnowiecka prokuratura cały czas prowadzi drobiazgowe postępowanie, chcąc ustalić dokładny przebieg tej tragedii i wskazać ewentualnych winnych. Pod koniec czerwca 2026 roku organy ścigania przedstawiły opinii publicznej bardzo ważne informacje pozyskane z analizy dowodów, które mogą zaważyć na końcowym rozstrzygnięciu tej skomplikowanej sprawy.

W tle pojawiają się również doniesienia medialne, z których wynika, że Jarosław Kaczyński nadal musi spłacać zaciągnięty wcześniej kredyt w SKOK Stefczyka i wciąż ma do uregulowania konkretną kwotę.

Prezydent Karol Nawrocki z wizytą w dawnej szkole. Wspominał nauczycieli i wręczył wyjątkowy prezent

Co pokazał monitoring przed wypadkiem Łukasza Litewki?

Zapis z kamer ulicznych stanowi fundamentalny dowód w opisywanym śledztwie. Urządzenia te uchwyciły trasę przejazdu tragicznie zmarłego posła oraz drugiego uczestnika wypadku, czyli 57-letniego kierowcy. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prokurator Bartosz Kilian potwierdził w rozmowie z dziennikiem „Fakt”, że biegli zakończyli już badanie tych nagrań wideo.

Materiały wizualne pokazują przemieszczanie się samochodów przez różne ulice miasta. Zgromadzone w ten sposób dane wprost opisują zachowanie polityka na moment przed potężnym uderzeniem.

„U pokrzywdzonego widać, że ma obie ręce na kierownicy. Widoczna jest także słuchawka. W momencie tragedii poseł Lewicy rozmawiał przez zestaw słuchawkowy” – przekazał prokurator Kilian.

60

Badania podejrzanego kierowcy. Prokuratura wyklucza alkohol

Oprócz weryfikacji taśm wideo śledczy otrzymali również oficjalne wyniki badań toksykologicznych 57-latka prowadzącego drugie auto. Mężczyzna ten ma w opisywanej sprawie status podejrzanego. Testy medyczne definitywnie odrzuciły hipotezę, jakoby kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Żadne środki odurzające nie zaburzyły jego czasu reakcji w tamtym momencie. Funkcjonariusze potwierdzili też z całą pewnością, że w trakcie prowadzenia pojazdu mężczyzna nie używał komórki. Powyższe dane pozwalają badaczom precyzyjnie ocenić stan psychofizyczny uczestnika kolizji.

Brak naocznych świadków wypadku z udziałem posła Lewicy

Zgromadzony materiał dowodowy jest niezwykle obszerny, ale śledczym brakuje w nim jednego niezwykle istotnego elementu, jakim byłaby relacja naocznego świadka. Funkcjonariusze przesłuchali wielu okolicznych mieszkańców, jednak nikt nie zauważył samego momentu zderzenia obu maszyn.

Głównym zadaniem dla organów ścigania pozostaje w tej chwili uzyskanie opinii od ekspertów od rekonstrukcji wypadków drogowych. Specjaliści starają się odtworzyć przebieg tragedii sekunda po sekundzie. Uwzględniają oni prędkość samochodów, panujące wówczas warunki atmosferyczne, czas reakcji ludzkiej oraz wszystkie pozostawione na asfalcie ślady. Stworzony przez nich obszerny dokument będzie miał decydujący wpływ na wskazanie jednoznacznych przyczyn tego zdarzenia.

Pracownicy sosnowieckiej prokuratury szacują, że ostateczne zamknięcie sprawy oraz ewentualne skierowanie aktu oskarżenia do sądu powinno nastąpić w okolicach jesieni 2026 roku.

Zdjęcia z tragicznego wypadku Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej

Wszystkie fotografie dokumentujące wstrząsające miejsce śmierci znanego przedstawiciela lewicowej partii można obejrzeć w przygotowanym poniżej materiale.

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności