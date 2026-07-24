Jarosław Kaczyński złożył oświadczenie o przynależności do PiS. Wcześniej postawił twarde ultimatum

Groźba rozłamu w PiS. Ultimatum Kaczyńskiego minęło

Istnieje poważne ryzyko rozpadu ugrupowania, na co wskazuje rozwój ostatnich wydarzeń. Równo o północy upłynął czas, jaki kierownictwo partii wyznaczyło parlamentarzystom na odcięcie się od działalności w jakichkolwiek stowarzyszeniach, w tym przede wszystkim w "Rozwój Plus" zainicjowanym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Niezłożenie stosownej deklaracji wiąże się z groźbą usunięcia z partii. Negocjacje prowadzone w centrali przy ulicy Nowogrodzkiej nie przyniosły oczekiwanego przełomu.

Jak przekazał Rafał Bochenek, rzecznik ugrupowania, choć rozmowa lidera PiS z byłym szefem rządu miała charakter merytoryczny, nie udało się osiągnąć porozumienia w kluczowej kwestii.

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Rafał Bochenek przekazał również, że lider partii wysunął w trakcie spotkania kilka koncyliacyjnych rozwiązań, z których jedno zakładało zawieszenie działalności stowarzyszenia do czasu najbliższych wyborów parlamentarnych, a nie jego całkowite rozwiązanie.

Dodatkowo zasugerowano zintegrowanie struktur stowarzyszenia z partią, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wsparcia ze strony ugrupowania. Rzecznik PiS opublikował w mediach społecznościowych fotografię, na której widać, jak Jarosław Kaczyński własnoręcznie składa podpis pod dokumentem potwierdzającym jego lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes @OficjalnyJK złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: ▶️ nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej… pic.twitter.com/rW0bOSvfJC— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 23, 2026

Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Jarosław Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem. Ta propozycja również nie uzyskała akceptacji. Rozmowy nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż p. wiceprezes Matusz Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii. Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy. P.S. Pan prezes Jarosław Kaczyński – jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce – podpisał oświadczenie o przynależności do partii. Siła w jedności Patriotów! Działajmy razem - napisał Bochenek i pokazał zdjęcie podpisującego deklarację prezesa.

Sonda Czy konflikt wokół stowarzyszenia „Rozwój Plus” doprowadzi do rozłamu w PiS? Tak, podział jest coraz bardziej prawdopodobny Nie, politycy osiągną kompromis Trudno powiedzieć

Express Biedrzyckiej - prof. BRODZIŃSKA-MIROWSKA