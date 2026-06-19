Jarosław Kaczyński sam niósł ogromny wieniec! Smutna Marta Kaczyńska z rodziną a nim szła smutna Marta Kaczyńska z rodziną

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w dniu swoich urodzin pojawił się na Wawelu. Oddał tam hołd Lechowi i Marii Kaczyńskim podczas bardzo symbolicznej ceremonii.

Duże zainteresowanie wzbudziła obecność Marty Kaczyńskiej, która przyjechała w towarzystwie męża i syna, co nadało spotkaniu wybitnie rodzinny charakter.

Sprawdź, jacy prominentni politycy PiS byli obecni w tym ważnym momencie i obejrzyj wyjątkowe zdjęcia prosto z Krakowa!

Urodziny prezesa PiS. Jarosław Kaczyński na Wawelu

Czwartek, 18 czerwca, był dniem, w którym Jarosław Kaczyński odwiedził kryptę na Wawelu, gdzie pochowani są Lech i Maria Kaczyńscy. Ten termin miał dla prezesa PiS niezwykle głębokie i symboliczne znaczenie. Właśnie tego dnia przypadają urodziny braci Kaczyńskich.

Ukraina chce przyspieszenia. Zełenski zwrócił się do Polski

Szef ugrupowania przyniósł ze sobą ogromny wieniec, ułożony z biało-czerwonych kwiatów. Zgromadzeni goście ustawili się przy grobie zmarłej pary prezydenckiej, aby wspólnie oddać im hołd. Co ważne, wizyta ta zbiegła się z kolejną miesięcznicą pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich.

Marta Kaczyńska z mężem i synem. Rodzinne obchody na Wawelu

Podczas uroczystości wzrok przyciągała obecność najbliższych członków rodziny zmarłego prezydenta. Marta Kaczyńska pojawiła się w Krakowie wraz z mężem i synem. Cała trójka kroczyła tuż obok Jarosława Kaczyńskiego, a później wzięła udział w modlitwie przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich.

Córka zmarłego prezydenta postawiła na klasykę, zakładając elegancki garnitur w granatowym kolorze. Jej mąż i syn również wybrali bardzo ciemne, galowe kreacje. Rodzinie towarzyszyli bliscy współpracownicy i czołowi działacze Prawa i Sprawiedliwości.

W gronie osób uczestniczących w tym ważnym wydarzeniu można było dostrzec m.in. byłą premier Beatę Szydło. Na Wawel dotarli też inni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Po złożeniu wiązanek zebrani stanęli przed grobowcem w zadumie, z opuszczonymi głowami.

Jarosław Kaczyński bardzo często przyjeżdża do miejsca spoczynku swojego brata i bratowej. Ta czerwcowa wizyta miała jednak szczególny, bardzo osobisty charakter, głównie z powodu wspólnych urodzin braci i obecności Marty Kaczyńskiej z bliskimi.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii, w której pokazujemy, jak przebiegała wizyta Jarosława Kaczyńskiego, Marty Kaczyńskiej i polityków PiS na krakowskim Wawelu.

Sonda Czy Jarosław Kaczyński powinien nadal regularnie odwiedzać grób brata na Wawelu? Tak, to ważny rodzinny gest Tak, ale bez udziału polityków Nie mam zdania