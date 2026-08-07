3600 zł miesięcznie na dziecko. Nowy pomysł na demografię

Pensja Rodzicielska. Nowa inicjatywa Morawieckiego

W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie osób popierających stowarzyszenie Rozwój Plus. Wydarzenie to, nieoficjalnie nazywane „grillem Morawieckiego”, odbyło się pod hasłem „Rozwój + Wy”. Zgromadziło ono polityków z otoczenia byłego premiera, a także ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem, wojskowością oraz demografią. W dyskusjach uczestniczyli sympatycy tej formacji, osoby publiczne i zwykli obywatele, którzy identyfikują się z nowym ruchem.

Były szef rządu nie zamierza zwalniać tempa i już zapowiada organizację dużej konwencji swojego stowarzyszenia, a także utworzenie nowej partii politycznej. Wydarzenie zaplanowano na 15 października 2026 roku. Będzie to trzecia rocznica wyborów parlamentarnych z 2023 roku, po których Mateusz Morawiecki sformował swój krótki, dwutygodniowy gabinet.

Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj. Przed nami długa droga. Nie będzie łatwa. Wielkie sprawy nigdy jednak nie rodzą się z wygody, zwątpienia i czekania. Rodzą się z odwagi, pracy i odpowiedzialności. Ja jestem gotowy tę drogę prowadzić - wskazał były premier.

W internecie zaczęto publikować pierwsze propozycje programowe, z jakimi Rozwój Plus chce dotrzeć do społeczeństwa. Lider ugrupowania ogłosił plan wsparcia mający na celu poprawę wskaźników urodzeń w Polsce, wprowadzając koncepcję tzw. pensji rodzicielskiej. Według założeń, rodzice mogliby liczyć na znaczny zastrzyk gotówki w pierwszych latach życia dzieci.

3600 zł miesięcznie na dziecko do 3. roku życia - jedna z wielu propozycji Rozwoju Plus dla demografii! Pensja Rodzicielska wynosząca równowartość płacy minimalnej, czyli obecnie około 3600 zł netto miesięcznie przez pierwsze 3 lata życia dziecka.

Co zastąpi 800 plus? Rozwój Plus proponuje nowe rozwiązanie

Zdaniem byłego premiera, kwota ta jest ponad czterokrotnie wyższa niż obecne świadczenie 800 plus i stanowi istotną pomoc dla budżetów domowych w okresie, gdy wydatki związane z opieką nad małym dzieckiem są największe. Mateusz Morawiecki podkreśla, że jest to „konkretna inwestycja w rodziny, dzieci i przyszłość Polski”. Nowe rozwiązanie ma oferować szereg udogodnień:

wsparcie to będzie objęte składkami, co przełoży się na wyższą emeryturę rodzica,

zostanie zachowana możliwość kontynuowania pracy zawodowej w trakcie pobierania świadczenia,

rodzice zyskają swobodę w decydowaniu, czy chcą osobiście zajmować się dzieckiem w domu, posłać je do żłobka, czy wrócić do pracy,

po osiągnięciu przez dziecko trzeciego roku życia, rodzice będą mogli ponownie korzystać z programu 800 plus na dotychczasowych warunkach.

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