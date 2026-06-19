Ukraina chce przyspieszenia. Zełenski zwrócił się do Polski

Podczas pobytu w stolicy Belgii przywódca Ukrainy stanowczo upomniał się o zdecydowane przyspieszenie akcesji do Unii Europejskiej, wskazując, że stanowi to fundament stabilnego bezpieczeństwa na całym kontynencie .

. Przekazał wyrazy uznania Polsce oraz pozostałym państwom ościennym za okazane wsparcie, zapowiadając pełną otwartość na kooperację i wyrażając nadzieję na ostateczne wygaszenie konfliktu zbrojnego przed rozpoczęciem zimy.

Zobacz szczegóły wystąpienia głowy ukraińskiego państwa na temat europejskiej przyszłości Kijowa oraz zaplanowanych działań w cieniu rosyjskiej agresji!

Ukraiński przywódca nieustannie zabiega o zredukowanie czasu potrzebnego na włączenie Kijowa w struktury unijne. Podczas swojego przemówienia skierował słowa podziękowania dla Polski i pozostałych państw graniczących, które już należą do wspólnoty. Władze ukraińskie wyrażają ogromną nadzieję na całkowite wstrzymanie działań wojennych przed najchłodniejszą porą roku, jednak nie ignorują wizji przedłużających się starć frontowych. W trakcie spotkania najważniejszych unijnych decydentów w Brukseli Wołodymyr Zełenski dobitnie udowadniał, że obrona ukraińskich terytoriów rzutuje na bezpieczeństwo całej Europy. Przekonywał, że państwa członkowskie muszą odpowiedzieć na to poświęcenie zdecydowanym politycznym gestem, jakim powinno być nadanie tempa całemu procesowi integracyjnemu.

– O przyszłości Europy – wolnej, zjednoczonej i żyjącej w pokoju – decyduje nasza obrona. Najważniejszym takim krokiem byłaby przyspieszona ścieżka przystąpienia Ukrainy do Unii – powiedział ukraiński prezydent.

Stanowczy głos płynący z Kijowa rozbrzmiał zaledwie kilka dni po uroczystym uruchomieniu pierwszego klastra negocjacyjnego pomiędzy unijnymi strukturami a Ukrainą. Rozmowy te koncentrują się na najistotniejszych zagadnieniach, obejmujących między innymi poszanowanie reguł praworządności, ochronę fundamentalnych praw obywatelskich, działanie instytucji demokratycznych oraz gruntowną przebudowę całego aparatu administracji publicznej.

Wołodymyr Zełenski dziękuje Polsce i zapowiada gotowość do rozmów

Podczas wystąpienia na europejskim forum głowa ukraińskiego państwa poruszyła także kwestię stosunków dyplomatycznych z unijnymi sąsiadami. Wymieniając konkretnie Polskę, Węgry, Słowację i Rumunię, polityk zadeklarował całkowitą gotowość kijowskich władz do prowadzenia konstruktywnego dialogu oraz zacieśniania międzynarodowej współpracy.

– Jesteśmy gotowi do jak najściślejszej współpracy, opartej na wzajemnym szacunku, z każdym z naszych sąsiadów z Unii. Chciałbym podziękować naszym sąsiadom – Węgrom, Polsce, Rumunii, Słowacji – oraz wszystkim innym krajom Unii – oświadczył.

Jednocześnie ukraiński lider zapewnił europejskich polityków, że jego administracja stawia na budowanie trwałych relacji opartych na obustronnym zaufaniu i respektowaniu wspólnych wartości. Ta jednoznaczna deklaracja padła dokładnie w chwili, kiedy pełnoprawne dołączenie ukraińskiego państwa do struktur UE wysunęło się na pierwszy plan we wszystkich kuluarowych dyskusjach toczących się w belgijskiej stolicy.

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W dalszej części swojego przemówienia prezydent poruszył kluczowy temat związany z obecną sytuacją frontową i walką z rosyjskim najeźdźcą. Zadeklarował, że intencją Ukrainy jest doprowadzenie do definitywnego zakończenia zbrojnego konfliktu przed nadejściem najbardziej mroźnych miesięcy. Skutecznym sposobem na zrealizowanie tego założenia ma być wzmożona aktywność dyplomatyczna oraz systematyczne podkręcanie międzynarodowej presji na władze w Moskwie.

Kijowska administracja nie traci jednak kontaktu z rzeczywistością i realnie ocenia ryzyko przedłużającej się wojny w okopach. Jeśli urzeczywistni się wariant ciągnących się walk, obrońcy będą potrzebowali znacznego zastrzyku międzynarodowej pomocy jeszcze przed nadejściem mrozów. Wyliczając krytyczne braki w ukraińskich zasobach, przywódca wskazał przede wszystkim na pilne zabezpieczenie niezbędnych ilości gazu i oleju napędowego, a także poprosił sojuszników o zorganizowanie pakietu obejmującego minimum trzysta nowoczesnych pocisków rakietowych.

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