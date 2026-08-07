Cezary Tomczyk żąda wyjaśnień od Kancelarii Prezydenta. Pyta o koszty wiecu Karola Nawrockiego

Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, skierował pismo do Kancelarii Prezydenta. W dokumencie polityk wnioskuje o ujawnienie kosztów, jakie wygenerowała organizacja uroczystości pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Wydarzenie to miało miejsce 6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim. Tomczyk opublikował wniosek, powołując się na art. 61 Konstytucji, który gwarantuje prawo do informacji publicznej.

- (...) Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej wydarzenia organizowanego z okazji rocznicy zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego, 6 sierpnia2026 przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie w następującym zakresie: Jaki byt całkowity koszt organizacji i przeprowadzenia przedmiotowego wydarzenia? Proszę przedstawienie pełnego i szczegółowego kosztorysu uwzględniającego wszystkie pozycje wydatków złożone na budżet wydarzenia, z podziałem na poszczególne kategorie -

Koszty rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Cezary Tomczyk pyta o szczegóły

Polityk chce poznać precyzyjne zestawienie kosztów. Domaga się informacji m.in. o nakładach finansowych na promocję i kampanie w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, TikTok czy YouTube. Pyta również o wydatki związane z drukiem zaproszeń, identyfikatorów, programów oraz materiałów wielkoformatowych, do których zalicza wielkie flagi i banery obecne na dziedzińcu. Ponadto żąda przedstawienia kosztów wynajmu, transportu oraz obsługi infrastruktury, w tym sceny, telebimów i nagłośnienia. Złożył też pytania o koszty cateringu, produkcji materiałów wideo i transmisji wydarzenia.

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Cezary Tomczyk chce wiedzieć, kto organizował uroczystość. Pyta o tryb wyłaniania wykonawców

Wiceminister obrony docieka również, na jakich zasadach wyłoniono zewnętrzne firmy realizujące poszczególne części uroczystości. Zawnioskował o dane dotyczące liczby wysłanych zaproszeń imiennych oraz wykazu instytucji i grup, do których te zaproszenia trafiły. Tomczyk pyta ponadto, ilu pracowników Kancelarii Prezydenta uczestniczyło w przygotowaniu i obsłudze wydarzenia.

Wydatki na rocznicę zaprzysiężenia. Pytania o wynagrodzenia, nadgodziny i koszty paliwa

Pismo skierowane do Kancelarii zawiera również pytania o wypłacone pracownikom dodatki, premie i wynagrodzenia za ewentualne nadgodziny. Wiceminister wnioskuje o udostępnienie informacji dotyczącej liczby wykorzystanych podczas wydarzenia pojazdów służbowych oraz oszacowania zużycia paliwa przez te pojazdy w związku z przygotowaniami i przebiegiem uroczystości.

Wiec w rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Tłumy przed Pałacem i debata

Obchody pierwszej rocznicy objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego zgromadziły przed Pałacem Prezydenckim wielu jego zwolenników i przebiegły z ogromnym rozmachem, co wyróżniało je na tle podobnych wydarzeń z przeszłości. Oprócz występów artystycznych odbyła się debata, podczas której podsumowywano pierwszy rok prezydentury z udziałem zaproszonych gości: Rafała Ziemkiewicza, Krzysztofa Stanowskiego i prof. Andrzeja Nowaka.

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