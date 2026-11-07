Jarosław Kaczyński reaguje na atak w Krakowie. Prezes PiS apeluje po ogłoszeniu żałoby narodowej

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę 7 listopada około godziny 15:00. Jadący autem osobowym napastnik otworzył ogień do przechodniów przebywających na rynku. W wyniku ataku zginęło sześć ofiar, a kilkanaście zostało rannych, wśród nich jest dwóch ciężko funkcjonariuszy policji.

Śledczy ustalili, że za zamachem stoi dwudziestokilkuletni Polak zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas przeszukania jego lokalu funkcjonariusze natrafili na makabryczne znalezisko. W mieszkaniu odkryto zwłoki dwóch kobiet i mężczyzny, którzy najpewniej byli członkami rodziny sprawcy ataku z Rynku Głównego.

Prezydent Karol Nawrocki ogłasza żałobę narodową po tragedii w Krakowie

Masakra wywołała reakcję klasy politycznej, a prezydent Karol Nawrocki zarządził dwudniową żałobę narodową. „Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie z dnia 7 listopada 2026 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada” poinformował w sobotę późnym wieczorem na platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.

Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie protestów w obronie Trybunału Konstytucyjnego

W obliczu obowiązującej w niedzielę i poniedziałek żałoby narodowej stosowne kroki podjął również lider Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał za pośrednictwem serwisu X apel Jarosława Kaczyńskiego dotyczący rezygnacji z zaplanowanych zgromadzeń, które miały się odbyć w związku z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta Karola Nawrockiego żałobę narodową, p. prezes Jarosław Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier J. Kaczyński prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie. P.S.: Apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8. jak i 9. listopada br.

Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta @NawrockiKn żałobę narodową, p. prezes @OficjalnyJK apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia, w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier J. Kaczyński prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie. P.S.: Apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8. jak i 9. listopada br.— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) November 7, 2026