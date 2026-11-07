Makabryczne odkrycie w domu zamachowca z Krakowa. Premier Donald Tusk przekazał nowe informacje

Premier Donald Tusk prowadzi w Krakowie naradę ze służbami oraz członkami rządu. W spotkaniu uczestniczą wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obecni są również reprezentanci służb mundurowych, a także prezydent Krakowa Łukasz Gibała.

Zabierając głos, szef rządu poinformował o trwających działaniach funkcjonariuszy w domu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim. „W tej chwili odbywa się akcja w miejscu zamieszkania napastnika. Jestem przekonany, że bardzo szybko zatrzymani zostaną ewentualni wspierający zamachowca. Z całą pewnością służby i prokuratura jak najszybciej przekażą opinii publicznej informacje o powodach tej tragedii” powiedział premier Tusk.

Podczas sobotniego wieczornego briefingu szef rządu przekazał kolejne ustalenia. „Prawdopodobnie w domu zamachowca są nieżywi ludzie. Będziemy to potwierdzać. Tak wynika z obrazu z drona” powiedział premier Donald Tusk.

Wkrótce potem potwierdził te doniesienia i sprecyzował, że odnaleziono zwłoki dwóch kobiet oraz mężczyzny, którzy najpewniej są najbliższą rodziną napastnika. Zapowiedział też, że przekaże kolejne szczegóły, gdy tylko pojawią się nowe ustalenia.

Strzelanina w Krakowie. Sześć osób nie żyje

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę w okolicach godziny 15, kiedy 24-letni zamaskowany sprawca wjechał autem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać do przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a szesnaście, w tym funkcjonariusze policji, odniosło obrażenia. Sam zamachowiec został postrzelony, a następnie ujęty przez mundurowych.

Stojący na czele MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że funkcjonariusze policji użyli broni wobec sprawcy zaledwie trzy minuty po odebraniu zawiadomienia. Równolegle na miejsce zdarzenia przybyły zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarna. Jak zaznaczył szef resortu spraw wewnętrznych, błyskawiczna interwencja mundurowych pozwoliła uniknąć znacznie większej liczby ofiar.

W obliczu tych wydarzeń prezydent Karol Nawrocki zainicjował już oficjalną procedurę zmierzającą do wprowadzenia żałoby narodowej w dniach 8 i 9 listopada.