Hiszpańska liga koszykarzy. Jak zagrał Andrzej Pluta?

Zwycięstwo w zaciętym meczu

Rozgrywający reprezentacji Polski Andrzej Pluta był jedną z wiodących postaci FIATC Girona podczas spotkania siódmej kolejki ligi ACB. Jego drużyna pokonała zespół Surne Bilbao wynikiem 92:87. Polski koszykarz spędził na boisku dziewiętnaście minut. W tym czasie niezwykle skutecznie organizował grę ofensywną swojego hiszpańskiego zespołu.

W trakcie tego spotkania 26-letni zawodnik zapisał na swoim koncie łącznie dwanaście punktów. Pluta popisał się stuprocentową skutecznością w rzutach za trzy punkty, trafiając obie oddane próby. Bezbłędnie wykonał również wszystkie cztery podyktowane rzuty wolne. Taka postawa strzelecka miała znaczący wpływ na końcowy triumf ekipy z Girony.

Które miejsce zajmuje Girona?

Oprócz rzutów z dystansu i linii przewinień, reprezentant naszego kraju trafił jeden z trzech rzutów za dwa punkty. W indywidualnych statystykach meczowych zanotował również jedną zbiórkę oraz dwie straty. Najlepiej punktującym graczem w szeregach zwycięskiej ekipy był tradycyjnie amerykański koszykarz. Mac McClung zakończył rywalizację z imponującym dorobkiem dziewiętnastu zdobytych oczek.

W obecnym sezonie najlepszy zawodnik zeszłorocznych finałów polskiej ekstraklasy notuje bardzo stabilne liczby. Andrzej Pluta zdobywa średnio 7,7 punktu oraz dokłada do tego 2,6 asysty na spotkanie. Po siedmiu rozegranych kolejkach zespół z Girony legitymuje się bilansem czterech zwycięstw i trzech porażek. Taki rezultat pozwala im obecnie zajmować dziewiąte miejsce w tabeli, na której czele z kompletem sześciu wygranych pewnie znajduje się Real Madryt.