Marta Nawrocka zabrała głos po strzelaninie w Krakowie. Wymowny symbol

Spis treści Marta Nawrocka komentuje strzelaninę w Krakowie

Stolica Małopolski stała się areną wstrząsających wydarzeń. W sobotę, 7 listopada około godziny 15:00 na krakowskim Rynku Głównym doszło do strzelaniny, która kosztowała życie sześć osób, a kilkanaście kolejnych zostało poszkodowanych. Na miejsce tragedii przybyli już reprezentanci rządu, w tym wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W trasie do Krakowa znajdują się także premier Donald Tusk i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Głos w sprawie zabrał również prezydent Karol Nawrocki, który zamieścił wpis w internecie. „Z ogromnym niepokojem przyjmuję doniesienia o tragicznych wydarzeniach w centrum Krakowa. Moje myśli są z ofiarami, poszkodowanymi i ich rodzinami. Pozostaję w kontakcie z odpowiednimi służbami i oczekuję pełnego wyjaśnienia okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest w drodze do Krakowa. Bezpieczeństwo Polaków jest absolutnym priorytetem!”.

Rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz poinformował w sobotni wieczór, że prezydent Karol Nawrocki postanowił ustanowić dwudniową żałobę narodową, a odpowiednie działania zostały już podjęte.

„W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie, Prezydent RP Karol Nawrocki rozpoczął formalną procedurę ogłoszenia żałoby narodowej, która będzie obowiązywała 8 i 9 listopada. Niebawem projekt rozporządzenia w tej sprawie trafi do kontrasygnaty Premiera Donalda Tuska” - przekazał Rafał Leśkiewicz.

Marta Nawrocka komentuje strzelaninę w Krakowie

Wobec tych wstrząsających zajść obojętna nie pozostała również pierwsza dama. W relacji na instagramowym koncie Marty Nawrockiej opublikowano specjalne oświadczenie.

Dziś Kraków stał się miejscem niewyobrażalnej tragedii. Są chwile, w których żadne słowa nie przynoszą wytłumaczenia ani ukojenia. Moje myśli i serce są przy wszystkich dotkniętych tą tragedią - napisała i dodała wymowny symbol, czarne serduszko.