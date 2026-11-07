Ekstraklasa siatkarek. Metalkas Pałac Bydgoszcz pokonuje wrocławianki po zaciętym tie-breaku

Zmienny przebieg meczu w Bydgoszczy

Spotkanie rozpoczęło się od mocnego uderzenia gospodyń, ponieważ zawodniczki Metalkas Pałac Bydgoszcz pewnie wygrały pierwszą partię wynikiem 25:17. W drugiej odsłonie siatkarki #VolleyWrocław zdołały się zmobilizować i po wyrównanej walce triumfowały 25:23, doprowadzając do remisu w całym spotkaniu.

Trzeci set ponownie należał do miejscowej drużyny, która wygrała go 25:21 i zbliżyła się do końcowego triumfu. Wrocławianki nie zamierzały jednak łatwo składać broni, co udowodniły w czwartej partii, zwyciężając 25:23 i wymuszając rozegranie decydującego tie-breaka.

Kto zagrał w tym emocjonującym spotkaniu?

Piąty set decydował o podziale punktów w tym zaciętym starciu w ramach ekstraklasy siatkarek. Kluczowe momenty tie-breaka lepiej rozegrały gospodynie, które wygrały tę partię 15:11 i przypieczętowały ostateczne zwycięstwo 3:2 w całym meczu.

W barwach zwycięskiego Metalkas Pałac Bydgoszcz na parkiecie zaprezentowały się Alina Bartkowska-Kluza, Gabriela Dębowska, Marta Łyczakowska, Wiktoria Makarewicz, Emilia Pinczewska, Marta Pol, Julia Hewelt oraz grające na pozycji libero Monika Jagła i Oliwia Ziółkowska. Dla drużyny #VolleyWrocław punktowały między innymi Natalia Dróżdż, Joanna Garncarz, Karolina Hochołowska, Maja Malczewska, Antonia Stautz, Sara Wąsiakowska, Mariia Kaplanska oraz libero Julia Mazur.