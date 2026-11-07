Donald Tusk o rannych policjantach z Krakowa. Poruszające słowa premiera: "To prawdziwi bohaterowie"

Wieczorem 7 listopada premier Donald Tusk przyjechał do Krakowa na specjalną odprawę zwołaną po dramacie na Rynku Głównym. W naradzie uczestniczyli także wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, którym towarzyszyli przedstawiciele służb i prezydent miasta Łukasz Gibała.

Podczas transmitowanego w mediach fragmentu posiedzenia szef rządu przekazał wstrząsające doniesienia związane ze sprawą. Poinformował, że służby pracujące w domu napastnika w Ostrowie Świętokrzyskim dokonały makabrycznego odkrycia, znajdując tam ciała dwóch kobiet oraz mężczyzny, którzy najprawdopodobniej byli bliskimi sprawcy krakowskiej strzelaniny.

W trakcie spotkania szef rządu wspomniał również o dwóch funkcjonariuszach, którzy odnieśli rany podczas zatrzymywania napastnika. „Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem poświęcenia i bohaterstwa policjantów. Ratownicy medyczni również z dużym poświęceniem i oddaniem od razu przystąpili do działań. Duże wrażenie na wszystkich zrobiła też postawa postronnych osób, które ruszyły z pomocą” – powiedział premier, doceniając zaangażowanie służb.

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przekazał wcześniej informacje o stanie zdrowia poszkodowanych mundurowych. Jeden z funkcjonariuszy został postrzelony jednokrotnie i jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, natomiast drugi policjant znajduje się w stanie bardzo ciężkim. „Trzy rany postrzałowe, trwają czynności lekarzy” – powiedział Kierwiński.

Szef rządu zamieścił również wpis poświęcony dzielnym mundurowym w serwisie X. Donald Tusk przekazał, że poszkodowani funkcjonariusze to starszy posterunkowy Jakub Kulik oraz starszy posterunkowy Artur Morański.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

Starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański to prawdziwi bohaterowie. Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki.

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