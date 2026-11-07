Wisła Kraków i Cracovia zjednoczone w obliczu tragedii. Kluby wydały komunikaty po strzelaninie

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że strzelanina przyniosła sześć ofiar śmiertelnych oraz kilkunastu rannych, wśród których są także policjanci. Wyjaśnianiem dokładnego przebiegu i przyczyn tej tragedii zajmują się obecnie właściwe służby.

Według zebranych informacji sprawca najpierw wjechał autem na płytę krakowskiego Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Kiedy próbował zbiec z miejsca zdarzenia, funkcjonariusze postrzelili napastnika, który ostatecznie trafił do szpitala. Policja zabezpieczyła broń znalezioną bezpośrednio przy mężczyźnie oraz kolejne sztuki w jego samochodzie.

Cracovia złożyła kondolencje po tragedii w Krakowie

Cracovia jako jedna z pierwszych instytucji odniosła się do tych tragicznych zajść. W wydanym komunikacie władze klubu zaznaczyły, że informacje o sobotnim dramacie przyjęto z wielkim bólem.

Zarząd Pasów przekazał wyrazy wsparcia i najszczersze kondolencje bliskim zamordowanych osób. Przedstawiciele klubu pamiętali także o poszkodowanych w ataku, życząc im dużo siły oraz szybkiego odzyskania zdrowia. W oświadczeniu zapewniono o solidarności z każdym, kogo dotknęły te sobotnie wydarzenia.

Wisła Kraków wydała oświadczenie po ataku na Rynku Głównym

Głos w sprawie zabrali również przedstawiciele Wisły Kraków. W oficjalnym stanowisku władze Białej Gwiazdy zaznaczyły, że w obliczu tak ogromnego dramatu ciężko o właściwe słowa.

W komunikacie zapewniono, że cała społeczność skupiona wokół klubu jednoczy się w bólu z rannymi i ich rodzinami. Przedstawiciele drużyny złożyli wyrazy głębokiego współczucia bliskim zmarłych, którzy mierzą się z ogromną stratą, a poszkodowanym życzyli nadziei, siły oraz błyskawicznego powrotu do zdrowia.

Wspólny głos obu drużyn udowadnia, jak mocno ten dramat wstrząsnął także światem sportu. Zarówno Cracovia, jak i Wisła użyły swoich oficjalnych mediów, by okazać solidarność z ofiarami krakowskiej tragedii.

Co istotne, jeszcze w piątek wieczorem piłkarze obu tych klubów rywalizowali ze sobą na boisku podczas derbów Krakowa. Tamto spotkanie zakończyło się wygraną Wisły Kraków w stosunku 2:1.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznych wydarzeniach, do których doszło dziś w Krakowie. W imieniu całej społeczności Cracovii składamy rodzinom i bliskim ofiar najszczersze wyrazy współczucia. Wszystkim poszkodowanym życzymy siły w walce o powrót do zdrowia, a ich bliskim wytrwałości w tych niezwykle trudnych chwilach. W obliczu tej tragedii łączymy się myślami z wszystkimi, których dotknęły dzisiejsze wydarzenia. KS Cracovia S.A.— CRACOVIA (@KSCracoviaSA) November 7, 2026