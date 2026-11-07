Widzew Łódź z ważnym przełamaniem u siebie. Zdecydowane 3:0 z Pogonią Szczecin

Zdecydowane zwycięstwo Widzewa Łódź

Piłkarze Widzewa Łódź, pokonując Pogoń Szczecin 3:0, odnieśli pierwsze zwycięstwo na własnym stadionie w obecnym sezonie Ekstraklasy. To także premierowa wygrana łodzian pod wodzą trenera Mateusza Stolarskiego, dla których to drugie ligowe zwycięstwo, na które musieli czekać aż od trzech miesięcy.

Mecz w Łodzi, na oczach 16 010 widzów, rozpoczął się od ataków Pogoni. W bramce gości zadebiutował Grek Níkos Botis, zastępujący pauzującego za kartki Valentina Cojocaru. Widzew odpowiedział jednak bramką Karola Świderskiego w 33. minucie, kiedy to po rykoszecie od obrońcy piłka zmyliła bramkarza gości.

Druga połowa pod dyktando gospodarzy

W drugiej części spotkania Widzew Łódź pokazał znacznie skuteczniejszą grę. W 63. minucie na 2:0 po strzale głową podwyższył Steve Kapuadi, wykorzystując zamieszanie po odbiciu się piłki od poprzeczki. Gospodarze kontrolowali przebieg wydarzeń na boisku.

Wynik w 80. minucie na 3:0 ustalił Przemysław Wiśniewski, który pojawił się na boisku niedługo wcześniej. Dla środkowego obrońcy był to pierwszy gol w barwach łódzkiego klubu. Pogoń w drugiej połowie zagrała chaotycznie i zanotowała drugą porażkę z rzędu, tracąc po raz trzeci z kolei trzy bramki w meczu.