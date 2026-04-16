Prezydent USA zadeklarował wprowadzenie dziesięciodniowego zawieszenia broni na linii Izrael-Liban, które zacznie obowiązywać dzisiaj o godzinie 23 czasu polskiego.

Porozumienie przerywa trwające od półtora miesiąca starcia izraelskich wojsk z libańskim Hezbollahem, czyli wspieraną przez Iran frakcją wymykającą się spod kontroli władz w Bejrucie.

Trwające starcia to element szerszego kryzysu, który wybuchł po amerykańsko-izraelskim uderzeniu na terytorium Iranu, z którym obecnie obowiązuje odrębny, dwutygodniowy rozejm.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio, mają za zadanie wypracować długofalowe rozwiązanie pokojowe dla całego regionu.

Zaskakujący komunikat Donalda Trumpa o rozejmie z Libanem

Wiadomość o zawieszeniu broni ujrzała światło dzienne w czwartek, 16 kwietnia, wywołując niemałe poruszenie na arenie międzynarodowej. Przywódca USA użył swojej platformy społecznościowej Truth Social, by obwieścić ten dyplomatyczny krok. Amerykański polityk ujawnił, że przeprowadził owocne konsultacje z prezydentem Libanu Josephem Aounem oraz szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu, by wypracować kompromis. Obaj państwowcy ostatecznie przystali na dziesięciodniowe wstrzymanie operacji militarnych.

Według przekazanych ustaleń, przerwanie ognia zacznie obowiązywać od godziny 17 czasu funkcjonującego w Waszyngtonie. Dla mieszkańców strefy objętej wojną oznacza to wybicie północy, podczas gdy w naszym kraju zegary wskażą wówczas godzinę 23. Głowa państwa amerykańskiego podkreśliła, że bezpośrednie dialogi z liderami obu nacji zaowocowały zatrzymaniem rosnącej fali przemocy. To absolutnie pierwsze, tak konkretne działanie łagodzące kryzys od ponad trzydziestu dni.

Tło walk izraelskiego wojska z libańskim Hezbollahem

Od blisko sześciu tygodni izraelska armia prowadzi zmasowaną kampanię zbrojną wycelowaną w Hezbollah. Mowa o szyickim ugrupowaniu o charakterze wojskowo-politycznym, które na co dzień funkcjonuje na terytorium Libanu. Organizacja ta cieszy się potężnym wsparciem ze strony Teheranu i zupełnie nie podlega oficjalnym strukturom rządowym w Bejrucie. Władze libańskie od dłuższego czasu wtórują Izraelowi w próbach ostatecznego rozbrojenia tej frakcji, jednak dotychczasowe wysiłki nie przynosiły żadnych rezultatów.

Bezpośrednim impulsem do wybuchu najnowszej fali starć był atak przeprowadzony przez połączone siły amerykańskie i izraelskie na cele w Iranie, o czym informowano wcześniej. To właśnie ten incydent drastycznie zdestabilizował sytuację bezpieczeństwa i doprowadził do eskalacji na całym Bliskim Wschodzie.

