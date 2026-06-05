Polacy wydali werdykt w sprawie Wołodymyra Zełenskiego. Zaskakujące wyniki sondażu

Jak wynika z najnowszego badania, temat przyznania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy wywołuje wśród Polaków skrajne emocje.

Aż 52 proc. badanych jest zdania, że Wołodymyr Zełenski powinien zostać pozbawiony najwyższego państwowego odznaczenia. W tej grupie 36 proc. to osoby o zdecydowanym stanowisku.

Tak podzielone opinie wynikają z drażliwych kwestii, w których obywatele Polski żądają jasnych stanowisk.

Badanie dla „Super Expressu”. Polacy o orderze dla Zełenskiego

Jak kształtują się nastroje społeczne w kontekście relacji na linii Warszawa-Kijów oraz kwestii historycznych? Odpowiedzi dostarcza najnowszy sondaż przeprowadzony dla „Super Expressu”. Respondentom zadano pytanie dotyczące ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Wyniki badania są jasne. Aż 36 proc. ankietowanych wybrało opcję „zdecydowanie tak”, podczas gdy kolejne 16 proc. zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. W sumie daje to ponad połowę, bo aż 52 proc. głosów opowiadających się za pozbawieniem prezydenta Ukrainy odznaczenia.

Odmiennego zdania jest zaledwie 24 proc. uczestników sondażu. W tej grupie 13 proc. wskazało opcję „raczej nie”, a 11 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”.

Z kolei 24 proc. badanych miało problem ze wskazaniem konkretnej odpowiedzi, wybierając opcję „trudno powiedzieć”.

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Zdecydowana większość Polaków chce odebrania odznaczenia ukraińskiemu przywódcy

Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce, przyznawane w uznaniu wybitnych zasług dla kraju. Prezydent Ukrainy otrzymał je w 2023 roku, w czasie trwającego konfliktu zbrojnego z Rosją, gdy Polska okazywała Kijowowi ogromne wsparcie.

Niemniej jednak, najnowsze dane sondażowe dowodzą, że wizerunek ukraińskiego przywódcy w Polsce uległ zmianie od początków wojny. Główną przyczyną wydają się być spory historyczne, kontrowersje wokół rzezi wołyńskiej, napięcia polityczne oraz dyskusje dotyczące skali polskiej pomocy dla Ukrainy.

Zaskakiwać może wysoki odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” (36 proc.). Wskazuje to, że spora część społeczeństwa ma mocno sprecyzowane zdanie i jest stanowczo przekonana o konieczności odebrania Zełenskiemu orderu.

Spora liczba osób niezdecydowanych

Z badania wynika również inna interesująca kwestia. Co czwarty respondent nie potrafił jednoznacznie opowiedzieć się po żadnej ze stron, wybierając opcję „trudno powiedzieć” (24 proc.).

Można przypuszczać, że w tej grupie znaleźli się m.in. obywatele krytycznie nastawieni do działań ukraińskich władz, którzy nie chcą jednak, aby kwestie historyczne wpływały na symboliczne gesty wobec kraju ogarniętego wojną. Inni mogą uważać, że Order Orła Białego to zbyt poważna sprawa, by decydować o niej pod wpływem bieżących emocji.

Dane te udowadniają, że opinia publiczna nie jest podzielona wyłącznie na dwa obozy. Oprócz grupy domagającej się odebrania orderu, jest też spora część Polaków, którzy nie chcą wydawać kategorycznych wyroków.

Prezydent Ukrainy a trudne stosunki polsko-ukraińskie

Temat Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy powrócił w czasie, gdy stosunki dwustronne są coraz bardziej obciążone zawirowaniami historycznymi. Głównym punktem zapalnym jest pamięć o zbrodni wołyńskiej oraz stosunek do Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Dla Polaków rzeź wołyńska to jedno z najbardziej bolesnych wydarzeń w XX wieku. Z kolei dla Ukraińców, wciąż toczących walkę z Rosją, polityka historyczna bywa elementem kreowania narodowej tożsamości. Konflikt pojawia się w momencie, gdy symbole jednej strony uderzają w pamięć drugiej.

W obliczu tych faktów rodzi się pytanie o najwyższe polskie odznaczenie dla Wołodymyra Zełenskiego. Część polskiego społeczeństwa uważa, że wspieranie Ukrainy nie może oznaczać przymykania oka na bolesne fakty historyczne. Inni z kolei są zdania, że odebranie orderu byłoby krokiem zbyt radykalnym i niosącym ryzyko polityczne.

Wyniki sondażu sygnałem dla polskich polityków

Rezultaty badania powinny stanowić wyraźny sygnał dla rządzących. Widać wyraźnie, że kwestia Ukrainy budzi w społeczeństwie coraz więcej wątpliwości i wymaga od polityków przemyślanych komunikatów. Polacy mogą wspierać wschodnich sąsiadów w wojnie z Rosją, ale jednocześnie domagać się szacunku dla narodowej historii.

Trudno dziś dzielić obywateli na zwolenników i przeciwników Ukrainy. Sondaż zrealizowany na zlecenie „Super Expressu” ukazuje raczej zmęczenie, rozczarowanie i rosnącą potrzebę konkretnych kroków ze strony ukraińskich władz w sprawach, które dla Polaków pozostają wciąż niezwykle ważne.

Choć ostateczna decyzja dotycząca Orderu Orła Białego nie zależy od sondaży, to jednak wyniki pokazują wyraźną zmianę nastrojów społecznych w kwestii, która jeszcze niedawno wydawała się zamknięta.

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