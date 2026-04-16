Emmanuel Macron przyjedzie do Polski. Znamy szczegóły spotkania z rządem Donalda Tuska

Kiedy Emmanuel Macron spotka się z rządem Donalda Tuska? Wybrano polskie miasto

Polska Agencja Prasowa, powołując się na doniesienia z Pałacu Elizejskiego, podała termin wizyty głowy francuskiego przywódcy. Emmanuel Macron przyleci do Polski 20 kwietnia 2026 roku, aby wziąć udział w dwustronnych rozmowach na najwyższym szczeblu. Areną tego strategicznego wydarzenia będzie Gdańsk, gdzie politycy skupią się na zacieśnianiu więzi między Paryżem a Warszawą.

To spotkanie nabiera szczególnego znaczenia ze względu na harmonogram dyplomatyczny obu państw. Będą to pierwsze tego typu rozmowy od momentu zawarcia zaktualizowanego porozumienia o współpracy.

Wybór daty wizyty francuskiego przywódcy w Gdańsku ma wymiar wysoce symboliczny. Właśnie 20 kwietnia po raz pierwszy w historii celebrowany będzie Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Zapisy o ustanowieniu tego wyjątkowego święta znalazły się w przygotowywanym dokumencie, co ma stanowić wyraźny sygnał o otwarciu zupełnie nowego etapu w wieloletnich relacjach obu europejskich narodów.

Emmanuel Macron i Donald Tusk będą rozmawiać o bezpieczeństwie. Znamy nieoficjalną agendę

Szczegółowy plan gdańskich rozmów pozostaje jeszcze tajemnicą, jednak eksperci są zgodni co do głównego nurtu dyskusji. Biorąc pod uwagę zbrojną agresję w Ukrainie oraz dużą niepewność na arenie międzynarodowej, fundamentem spotkania stanie się z pewnością kwestia wspólnego bezpieczeństwa wewnątrz Unii Europejskiej oraz struktur NATO. To właśnie te obszary wymagają obecnie najbardziej zdecydowanych i spójnych działań ze strony europejskich liderów.

Delegacja pod przewodnictwem Emmanuela Macrona oraz reprezentanci rządu Donalda Tuska najpewniej pochylą się nad tematem dalszej pomocy dla władz w Kijowie. Istotnym punktem będzie również dyskusja o wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Francja dysponuje statusem jedynego mocarstwa nuklearnego we wspólnocie, co czyni z niej niezwykle cennego sojusznika dla Polski w procesie kształtowania nowoczesnej i odpornej na zagrożenia strategii obronnej kontynentu.

Rozmowy na najwyższym szczeblu nie ograniczą się wyłącznie do zagadnień militarnych, ponieważ na stole pojawią się także wyzwania natury gospodarczej. Warszawa musi sprostać ogromnym wymaganiom związanym z transformacją sektora energetycznego, podczas gdy Paryż pozostaje globalnym potentatem w dziedzinie atomu. Temat ewentualnej współpracy przy wznoszeniu polskich elektrowni jądrowych regularnie wraca podczas dwustronnych dyskusji i z dużym prawdopodobieństwem zostanie poruszony również tym razem.

Oświadczenia prasowe Premiera Donalda Tuska oraz Prezydenta Francji Emmanuela Macrona.