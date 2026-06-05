Karol Nawrocki przyłapany podczas treningu. Internautka opublikowała nagranie

Głowa państwa od dawna przejawia ogromne zainteresowanie aktywnością fizyczną. Polityk regularnie zasiada na trybunach podczas spotkań polskiej kadry piłkarskiej, ale równie chętnie osobiście dba o kondycję. Niedawno odbył wspólną sesję ćwiczeniową w towarzystwie Mariusza Pudzianowskiego. Były mistrz świata strongman udostępnił w lany poniedziałek materiał, w którym szczegółowo zrelacjonował przebieg tego spotkania. „Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać – ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby »nie cisnąć« na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło! Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun” – przyznał utytułowany siłacz we wpisie.

Sportowiec nie krył uznania dla postawy swojego kompana. „Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii. Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening” – dodał.

Obecnie użytkownicy sieci mogą zapoznać się z kolejnym nagraniem z sali treningowej. Na platformę TikTok trafiło wideo ukazujące Karola Nawrockiego pośród młodych entuzjastów podnoszenia ciężarów. Autorką tej publikacji jest użytkowniczka posługująca się imieniem Amelia. „Kiedy w randomowy dzień spotykasz prezydenta na siłowni” – skomentowała autorka pod swoim filmem.

Prezydent doskonale odnalazł się w sportowym środowisku, a sama relacja błyskawicznie zyskała rozgłos na innych platformach społecznościowych. Udostępnił ją między innymi poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie. „Mała niespodzianka na siłowni” – napisał parlamentarzysta.

Publikacja udostępniona przez posła Prawa i Sprawiedliwości wywołała lawinę pozytywnych reakcji. Obserwatorzy profilu Radosława Fogla natychmiast zaczęli zamieszczać pochlebne opinie pod filmem. „Każdy jest człowiekiem… to przede wszystkim!! Później są tytuły, stanowiska i sprawczość! Brawo dla P. Prezydenta!; Nasz biało czerwony Pan Prezydent Karol Nawrocki duma Polski wysoka kultura klasa najlepszy z najlepszych niech moc będzie z nim the best jest wielki i silny i mądry i przewspaniały mocarz; Najlepszy PREZYDENT” – zachwycali się komentujący. Zgromadzeni w sekcji komentarzy użytkownicy bardzo docenili naturalne zachowanie polityka podczas codziennych ćwiczeń w publicznym obiekcie.