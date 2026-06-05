Kasia Tusk pokazuje kadry z Japonii. Życie w stylu dyskretnego luksusu

Kasia Tusk po raz kolejny podzieliła się swoim życiem w sieci, publikując estetyczne nagrania w cyklu "Last Month".

Jej relacje z Japonii, utrzymane w duchu "quiet luxury", skłaniają do refleksji nad wysokimi kosztami takich wyjazdów.

Dowiedz się, w jaki sposób córka premiera dba o swój wizerunek i co sprawia, że jej posty są tak chętnie komentowane.

Kasia Tusk relacjonuje wyjazd do Japonii. Egzotyczne jelenie w kadrze

Od wielu lat Kasia Tusk tworzy bloga Make Life Easier, na którym promuje swój charakterystyczny, spokojny i elegancki styl życia. W najnowszym zestawieniu „Last Month” zaprezentowała fragmenty swojej codzienności z minionych tygodni. Wśród opublikowanych materiałów znalazły się widoki z japońskich ulic, klimatycznych restauracji oraz spotkania z tamtejszymi jeleniami przechadzającymi się między ludźmi.

Te wyjątkowe ujęcia od razu przywodzą na myśl słynne miasto Nara w Japonii, znane z wolno żyjących jeleni, które można spotkać na niemal każdym kroku. Publikacja córki premiera to jednak nie tylko relacja z podróży, ale też materiał o niezwykle refleksyjnym i subtelnym tonie.

Dyskretny luksus Kasi Tusk. Córka premiera odwiedza eleganckie lokale

Blogerka w swoich relacjach unika bezpośredniego epatowania bogactwem, jednak luksus można dostrzec w starannie dopracowanych szczegółach. Obejmują one wykwintne wnętrza, perfekcyjnie dobrane stylizacje i wysokiej klasy restauracje, które przypominają profesjonalne sesje zdjęciowe. Taki wizerunek idealnie wpisuje się w trend „quiet luxury”, polegający na promowaniu elegancji bez zbędnego przepychu.

Dla niektórych użytkowników sieci jest to po prostu zbiór pięknych fotografii, jednak inni dostrzegają w tym obraz życia, na które większość Polaków nie może sobie pozwolić. Warto dodać, że podróż do Japonii wiąże się ze znacznym obciążeniem finansowym, co czyni ten kierunek niedostępnym dla wielu osób.

„Któreś ze wspomnień zapadnie mi w pamięć?” – pyta Kasia Tusk na blogu

W swoich wpisach córka Donalda Tuska nie koncentruje się na kosztach czy luksusowym wymiarze swoich wyjazdów. Woli pisać o ulotności czasu, wspomnieniach z podróży oraz nostalgii związanej z mijającymi dniami maja.

„Bez odejdzie w zapomnienie, a w zamian na jeziorach zakwitną nenufary” — napisała Kasia Tusk w opisie posta. Dalej zastanawiała się, czy problemy, które zaprzątały jej głowę w maju, stracą na znaczeniu.

„A może któreś ze wspomnień ostatnich tygodni szczególnie zapadnie mi w pamięć i będzie wracało każdej kolejnej wiosny?” — zastanawiała się. „Zaraz przejrzę razem z Wami majowe kadry i sprawdzę, które z nich mają na to największą szansę. Widzimy się na Makelifeeasier.pl” — dodała.

Kasia Tusk promuje „quiet luxury”. Tak wygląda codzienność córki premiera

Kasia Tusk unika bezpośredniego pokazywania bogactwa – w jej postach nie znajdziemy zdjęć rachunków ani eksponowania drogich metek. Jej styl opiera się na delikatnych aluzjach: eleganckich podróżach, spokojnych wnętrzach i perfekcyjnie zaaranżowanych fotografiach. Taki sposób komunikacji sprawia, że jej profil przyciąga uwagę tysięcy internautów.

Ze względu na fakt, że jest córką urzędującego premiera, jej publikacje są często śledzone z większą uwagą niż posty innych blogerek. Choć zajmuje się modą i stylem życia, każdy jej krok w sieci wywołuje liczne komentarze i jest szczegółowo analizowany.

Karol Nawrocki przyłapany podczas treningu. Internautka opublikowała nagranie

Nawet jeśli nie dzieli się konkretnymi informacjami na temat swoich wyjazdów, zdjęcia z jej podróży zawsze zachowują charakterystyczny, wyrafinowany styl. Jej spokojne i starannie zaaranżowane fotografie od lat cieszą się uznaniem wielu odbiorców.

Dla wielu Polaków wyjazd do Japonii wciąż pozostaje odległym marzeniem. Koszt takiej wycieczki dla dwóch osób potrafi sięgnąć od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, zależnie od wybranego standardu i formy zwiedzania.

Poniżej galeria zdjęć: Kasia Tusk z rodziną i psem Portosem odwiedziła rodziców

15

Express Biedrzyckiej - WSTĘP