Zawieszenie broni w Libanie jest możliwe?

We wtorek w Waszyngtonie doszło do ważnych rozmów między przedstawicielami Izraela i Libanu. Tematem spotkania była możliwość zawarcia zawieszenia broni, co jest pierwszym takim dialogiem od wielu lat, jak informuje Axios. Dwóch wysoko postawionych urzędników z Libanu przekazało Reutersowi, że trwają intensywne wysiłki na rzecz osiągnięcia rozejmu, a Stany Zjednoczone wywierają presję na Izrael, aby ten zgodził się na zawieszenie działań wojennych. Rząd w Bejrucie, choć nie kontroluje Hezbollahu, wyraził chęć zakończenia konfliktu i wezwał tę grupę do złożenia broni. Jednak Hezbollah, wspierany przez Iran, stanowczo odmawia rozbrojenia.

Jakie są stanowiska stron konfliktu?

Izraelski gabinet bezpieczeństwa omawiał w środę możliwość zawieszenia broni, ale jak dotąd nie podjęto żadnej decyzji. Izraelska telewizja Kanał 12 donosi, że USA naciskają na Izrael, aby zgodził się na tygodniowe zawieszenie broni w walce z Hezbollahem. Przedstawiciel władz USA przekazał Axiosowi, że Donald Trump cieszyłby się z zakończenia walk. Portal zaznacza, że mogłoby to również pomóc w negocjacjach z Iranem. Administracja Trumpa podkreśla, że wojna z Iranem oraz ofensywa Izraela przeciwko Hezbollahowi w Libanie to odrębne konflikty.

Donald Trump o konflikcie

"USA nie prosiły Izraela o zawieszenie broni w Libanie i to nie jest częścią rozmów pokojowych z Iranem. Ale prezydent cieszyłby się z zakończenia walk w ramach porozumienia między Izraelem i Libanem" – powiedziało źródło.

Izraelska armia rozpoczęła operację przeciwko Hezbollahowi na początku marca, prowadząc naloty na Liban oraz działania lądowe na południu tego kraju. Konflikt nasilił się, gdy Hezbollah, wspierany przez Iran, ponownie zaatakował północne obszary Izraela. Była to odpowiedź na amerykańsko-izraelskie uderzenia na Iran, które rozpoczęły się 28 lutego.

Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a decyzje dotyczące zawieszenia broni wciąż są kwestią otwartą. Czy rozmowy w Waszyngtonie przyniosą oczekiwane rezultaty? Czas pokaże, jak potoczą się dalsze losy tego konfliktu.

Źródło PAP.