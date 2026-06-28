Donald Trump zaprezentował specjalny, limitowany paszport amerykański ze swoim wizerunkiem.

Prezydent opublikował przy tym zaskakujący komunikat: „Witamy, ale bądź grzeczny!”.

Departament Stanu przygotował jedynie 40 tys. sztuk tego wyjątkowego dokumentu.

Limitowana edycja dokumentu. Trump zaprezentował nowy paszport

Donald Trump na swoim koncie w serwisie Truth Social podzielił się projektem specjalnego paszportu Stanów Zjednoczonych. Limitowana edycja powstała w związku ze zbliżającą się 250. rocznicą ogłoszenia niepodległości kraju, która przypada na przyszły rok. Obywatele USA będą mogli ubiegać się o ten dokument już od 6 lipca.

Grafika ukazuje przywódcę w Gabinecie Owalnym, opierającego się o biurko ze zaciśniętymi dłońmi. W tle kompozycji umieszczono tekst Deklaracji Niepodległości, a wszystko to wieńczy osobisty podpis prezydenta.

Donald Trump opatrzył publikację krótkim wpisem w mediach społecznościowych.

Nowy paszport USA, który mówi: „Witamy, ale bądź grzeczny!” – napisał prezydent na platformie Truth Social.

"Welcome, but be good!"President Trump just revealed the new America250 U.S. passport, featuring his image alongside the Declaration of Independence.The limited-edition passports are expected to roll out this summer as part of the nation's 250th anniversary celebration and… pic.twitter.com/xNrxYpeduD— Fox News (@FoxNews) June 27, 2026

Warto zaznaczyć, że to konkretne zdanie nie widnieje na samym dokumencie, a stanowiło wyłącznie wirtualny komentarz do udostępnionego projektu. Co ciekawe, prezydent nie wytłumaczył sensu tego przesłania, co dziwi o tyle, że amerykańskie paszporty wydawane są przecież wyłącznie obywatelom tego państwa.

Paszport z Donaldem Trumpem. Wydadzą tylko 40 tysięcy egzemplarzy

Amerykański Departament Stanu przekazał, że pula wyjątkowych paszportów jest mocno ograniczona i wyniesie zaledwie 40 tys. sztuk. Twarz Donalda Trumpa ozdobi wewnętrzną część przedniej okładki, z kolei na tylnej stronie zostaną zaprezentowane sylwetki ojców założycieli państwa.

Według informacji podanych przez resort, projekt ten to nie tylko hołd dla zbliżającego się jubileuszu narodowego, ale również forma uhonorowania urzędującego prezydenta.

To część strategii. Donald Trump promuje swój wizerunek

Dziennikarze w USA zwracają uwagę, że ten ruch nie jest dziełem przypadku. Dziennik „New York Times” zaznacza, że od dłuższego czasu zespół prezydenta systematycznie umieszcza jego wizerunek, nazwisko lub podpis na rozmaitych państwowych projektach.

Paszport to zresztą tylko jeden z elementów rocznicowych obchodów. Wiadomo już, że Federalna Komisja Sztuk Pięknych dała zielone światło dla stworzenia złotej monety z wizerunkiem przywódcy, a jego autograf ma pojawić się również na nowych banknotach.

Dokument z wizerunkiem Donalda Trumpa wywołał burzę

Udostępniony w sieci projekt wywołał natychmiastowe reakcje i ożywioną dyskusję wśród internautów. Sympatycy przywódcy widzą w tym wspaniały wyraz patriotyzmu i godne upamiętnienie kluczowej dla kraju rocznicy. Z kolei przeciwnicy polityczni krytykują kolejną próbę nachalnego promowania urzędującego polityka w oficjalnych państwowych materiałach.

Niewątpliwie jednak ten unikatowy paszport z Donaldem Trumpem stał się jednym z najbardziej dyskutowanych pomysłów amerykańskiej administracji, i to jeszcze na długo przed jego oficjalnym debiutem w obiegu.

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