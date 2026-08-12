Radosław Sikorski grozi Elonowi Muskowi. Chodzi o gigantyczne pieniądze

Radosław Sikorski kontra Elon Musk. O co poszło tym razem?

Starcie szefa polskiej dyplomacji z właścicielem platformy X doczekało się nowej odsłony. Tym razem poszło o nowe zasady korzystania ze sprzętu satelitarnego z Polski.

Nasz kraj nie znalazł się w europejskiej strefie roamingowej Starlinka. Tymczasem ujęto w niej między innymi Czechy, Słowację, Litwę i Niemcy. To oznacza, że obywatele Polski, chcący korzystać z systemu poza granicami, mogą mierzyć się z wyższymi kosztami i większymi ograniczeniami.

Sikorski postanowił stanowczo zareagować i zwrócił się bezpośrednio do miliardera.

– Hey, @elonmusk, big man, stop discriminating Polish users of Starlink or we might re-think paying you $50 million p.a. for your services – napisał na platformie X. W tłumaczeniu: „Hej, Elon Musk, wielki człowieku, przestań dyskryminować polskich użytkowników Starlinka, bo możemy przemyśleć płacenie ci 50 mln dolarów rocznie za twoje usługi”.

Hey, @elonmusk, big man, stop discriminating Polish users of Starlink or we might re-think paying you $50 million p.a. for your services.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 12, 2026

Słowa szefa MSZ nawiązują do wcześniejszych pyskówek z Muskiem. Określenie „wielki człowieku” stanowi wyraźną ironię i kolejną szpilę zdaną w stronę bogacza.

Polacy muszą płacić więcej za Starlink za granicą?

Od 14 lipca br. obowiązują nowe zasady dla świeżych klientów Starlinka z Polski. Z kolei 17 sierpnia obejmą one starych użytkowników.

Zgodnie ze zmianami konta założone w naszym państwie są traktowane tak, jakby sprzęt miał być użytkowany wyłącznie na terenie kraju nad Wisłą. Polska nie została uwzględniona w strefie roamingowej Europy.

Sytuacja komplikuje się, gdy ktoś zamierza wziąć terminal w podróż zagraniczną. Wówczas trzeba liczyć się ze zmianą na droższy pakiet i przejść kolejną weryfikację.

Wicepremier i szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wezwał SpaceX do zmiany polityki i wyrównania praw Polaków do standardów obowiązujących w innych krajach europejskich. Do tej pory firma Muska nie przedstawiła jasnych powodów takiego, a nie innego traktowania polskich użytkowników.

Radosław Sikorski o wielkich pieniądzach za Starlink dla Ukrainy

Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych uderzył jednak nie tylko retoryką, lecz przede wszystkim liczbami. Polska od wybuchu pełnoskalowej wojny na Wschodzie kupuje Starlinki, z których na co dzień korzystają wojska ukraińskie. Sikorski przypomniał, że Warszawa wydaje na to około 50 milionów dolarów rocznie.

Minister otwarcie połączył teraz ten fakt z niedawną decyzją Starlinka dotyczącą Polaków. Sama sprawa wykracza poza kwestię komercyjnego dostępu do sieci satelitarnej. Polski rząd podarował Kijowowi tysiące urządzeń, które służą do komunikacji ukraińskim żołnierzom na froncie oraz cywilom w kraju ogarniętym wojną.

Jak Elon Musk nazwał Radosława Sikorskiego? Znamy historię sporu

Relacje pomiędzy Radosławem Sikorskim a Elonem Muskiem są napięte nie od dziś. Na początku 2025 roku miliarder twierdził, że system Starlink utrzymuje ukraiński front. Wówczas szef MSZ przypomniał, że Polska w razie problemów ze strony firmy Muska, może znaleźć alternatywnych dostawców za 50 mln dolarów. Amerykanin odpowiedział w swoim stylu.

– Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink – odpowiedział wówczas Sikorskiemu.

Sikorski nie zapomniał o tym sformułowaniu. Kiedy niedawno miliarder wszedł w otwarty spór z ubiegającym się o powrót do Białego Domu Donaldem Trumpem, szef polskiej dyplomacji skomentował: „Widzisz, wielki człowieku, polityka jest trudniejsza, niż sądziłeś”.

Obecnie polityk znowu odwołał się do tego określenia. Tym razem w połączeniu z groźbą rezygnacji z wydawania co roku wielkiej sumy 50 milionów dolarów na amerykańskie usługi.

Poniżej galeria zdjęć: Elon Musk, jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie

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