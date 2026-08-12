Donald Tusk na krótki czas zapomniał o polityce, ogłosił „Operację Zaćmienie” i pokazał zdjęcie z obserwacji tego niezwykłego zjawiska na niebie.

Do „operacji” dołączył minister finansów Andrzej Domański, a wzrok internautów przyciągnęły imponujące okulary obu polityków.

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Donald Tusk w środowy wieczór udostępnił w mediach społecznościowych fotografię, na której podziwia jedno z najbardziej wyczekiwanych zjawisk astronomicznych bieżącego roku. Szef rządu opublikował na platformie X zdjęcie w specjalnych okularach z lakonicznym podpisem: „Zaczynamy Operację »Zaćmienie«”.

Zdjęcie udowadnia, że premier przygotował się do tej „operacji” wzorowo. Założył on dedykowane okulary, które pozwalają na bezpieczne podziwianie Słońca. Minister finansów Andrzej Domański również oglądał zaćmienie, o czym świadczy jego zdjęcie w podobnych, rzucających się w oczy okularach ochronnych. Nie podano jednak, czy politycy obserwowali to zjawisko wspólnie.

Donald Tusk zaczyna "Operację Zaćmienie"

Zagadkowa nazwa nie oznaczała wcale nowego programu rządu ani inicjatywy Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób Donald Tusk odniósł się do częściowego zaćmienia Słońca, widocznego w Polsce w środę, 12 sierpnia.

Zjawisko to rozpoczęło się w różnych regionach Polski pomiędzy godziną 19.10 a 19.18. W Warszawie start nastąpił około 19.15, a największe przysłonięcie tarczy słonecznej miało miejsce około 20.03. Księżyc zasłonił wtedy nad stolicą blisko 82 procent Słońca.

Jeszcze lepsze warunki do obserwacji panowały w zachodniej części kraju. W Zielonej Górze Księżyc przysłonił około 85 proc. tarczy, a w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Łodzi – około 84 proc. Najsłabiej zjawisko było widoczne w Rzeszowie, gdzie przysłonięte zostało jedynie około 58 proc. Słońca.

Domański również podziwiał zaćmienie. Premier i minister w imponujących okularach

Donald Tusk nie był jedynym, który uwiecznił ten rzadki moment. Zjawisko śledził też Andrzej Domański. Minister finansów również pokazał się na zdjęciu w specjalnych okularach ochronnych, które mogły przykuć wzrok odbiorców. Nie był to jednak zwykły gadżet – bezpośrednie patrzenie na zaćmienie Słońca jest niebezpieczne, a standardowe okulary przeciwsłoneczne to za mało. Wymagane są odpowiednie filtry słoneczne.

Tym sposobem obaj politycy zaprezentowali się w środę w dość niestandardowym świetle. Zamiast obrad, przemówień i stosów papierów, wybrali wpatrywanie się w niebo i efektowne okulary do obserwacji zaćmienia.

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