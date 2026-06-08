Daria Gosek-Popiołek kandydatką na prezydenta Krakowa. Lewica oficjalnie odkrywa karty

Kto z ramienia Lewicy powalczy o Kraków? Daria Gosek-Popiołek wkracza do gry

Karty zostały ostatecznie wyłożone na stół, a polityczne domysły ucięte. Włodarzem stolicy Małopolski z ramienia Lewicy spróbuje zostać Daria Gosek-Popiołek, co po kilku dniach nieoficjalnych doniesień zostało finalnie potwierdzone przez struktury partyjne.

Czarnek nie wytrzymał po słowach Tuska. „Premier Polski czy arbiter?”

Z perspektywy ugrupowania to niezwykle istotny krok na samym początku wyścigu o głosy. Wybory w dawnej stolicy Polski zawsze przyciągają ogólnokrajową uwagę, a gra toczy się nie tylko o samo stanowisko, ale też o to, kto najtrafniej zdiagnozuje społeczne oczekiwania po fali ostatnich lokalnych napięć.

– Wiem, że wielu mieszkańców patrzy dziś z niepokojem nie tylko na to, co wydarzyło się w magistracie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie tylko na to, jak wyglądała ta kampania okołoreferendalna, ale przede wszystkim patrzy z niepokojem na przyszłość Krakowa – mówiła kandydatka Lewicy.

Wybory w Krakowie. Lewica stawia na sprawdzoną parlamentarzystkę

Parlamentarzystka jest obecnie jedną z najbardziej wyrazistych twarzy swojego środowiska pod Wawelem. Aktywnie angażuje się w tematykę ekologiczną, społeczną oraz sprawy lokalne. Teraz stoi przed nią wyzwanie – musi udowodnić krakowianom, że jej środowisko ma autonomiczną koncepcję zarządzania ośrodkiem i nie zamierza pełnić jedynie funkcji przystawki dla wielkich koalicji.

Wysunięcie jej kandydatury to ewidentny ukłon w stronę wyborców skupionych na codziennych udogodnieniach. Dla tej grupy priorytetem są bowiem tanie lokale mieszkalne, sprawny transport zbiorowy, rozbudowa terenów zielonych oraz transparentny model zarządzania miejskimi zasobami, co z pewnością zdominuje narrację wyborczą.

Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Daria Gosek-Popiołek rzuca wyzwanie

Oficjalne zaprezentowanie posłanki jako reprezentantki lewej strony sceny politycznej zdecydowanie dynamizuje lokalne zmagania. Kolejne komitety zmuszone są do krystalizacji swoich taktyk, podczas gdy krakowianie staną przed dylematem, komu oddać stery w tak wymagającym i skomplikowanym okresie.

Własny start ma pozwolić ugrupowaniu na wywalczenie satysfakcjonującego poparcia pod własnym szyldem, z dala od szerszych sojuszy. Pretendentka do urzędu musi jednak stawić czoła mocnym kontrkandydatom, a jednocześnie odpowiedzieć na pytanie, czy zaproponowana wizja zdobędzie uznanie szerokiej grupy odbiorców, wykraczając poza żelazny elektorat.

Kraków to nie poligon doświadczalny. Posłanka Lewicy apeluje do rywali

Już w pierwszych słowach swojego wystąpienia parlamentarzystka starała się nadać ton rywalizacji, kładąc nacisk na merytoryczną dyskusję o mieście zamiast jałowych sporów partyjnych. Zwróciła uwagę, że dla wielu formacji to starcie jest jedynie fragmentem znacznie szerszej ogólnokrajowej gry o wpływy, podczas gdy dla zwykłych obywateli liczą się przyziemne konkrety.

Dodała również, że zmagania o urząd prezydenta nie mogą stanowić zwykłego poligonu doświadczalnego przed nadchodzącą elekcją do parlamentu.

W międzyczasie media obiegła informacja o ostrej wymianie zdań, która wybuchła po niedawnym wystąpieniu szefa rządu do prezydenta Ukrainy, co wywołało błyskawiczną i gwałtowną reakcję Przemysława Czarnka.

– Dla wielu środowisk politycznych nasze wybory to tylko kolejny rozdział ogólnopolskiej bitwy politycznej. To test przed wyborami parlamentarnymi. To próba budowania swojej rozpoznawalności. Ale Kraków dla nas, mieszkańców, to coś więcej niż test przed 2027 rokiem – podkreśliła Gosek-Popiołek.

Program wyborczy Darii Gosek-Popiołek. Nacisk na transport i mieszkalnictwo

Przedstawicielka lewej strony sceny politycznej mocno zaakcentowała zagadnienia, z którymi nowy włodarz będzie musiał zmierzyć się natychmiast po zaprzysiężeniu. Na długiej liście wyzwań znalazły się między innymi dziura w budżecie, kluczowe inwestycje oraz funkcjonowanie transportu zbiorowego. Dodatkowo wspomniała o kosztach biletów, problemach mieszkaniowych, trudach codziennego utrzymania, patodeweloperce, a także wpływie turystyki i najmu krótkoterminowego na życie w mieście.

Jak stanowczo zaznaczyła kandydatka, rozwiązanie tych palących kwestii nie może być odkładane w nieskończoność w oczekiwaniu na spokojniejszy klimat polityczny.

Taki wstęp wyraźnie zdefiniował priorytety nadchodzącej kampanii. Obyło się bez agresywnych haseł czy wycieczek osobistych, zamiast tego skupiono się na rzeczywistych troskach krakowian. To stały element strategii tej formacji, gdzie kwestie lokatorskie, zieleń czy sprawna komunikacja stanowią fundament ich lokalnej narracji.

– Jak poradzić sobie z deficytem budżetowym i planowanymi inwestycjami? Jak rozwinąć system komunikacji zbiorowej i co z cenami biletów? Co z drogimi mieszkaniami, rosnącymi kosztami życia, co z patodeweloperką, masową turystyką, niekontrolowanym rynkiem najmu krótkoterminowego? Co z zielenią? – wyliczała.

– Na te wszystkie pytania nowy prezydent musi mieć gotowe odpowiedzi, bo Kraków nie może dłużej czekać – powiedziała.

Prezydentura bez konfliktów. Daria Gosek-Popiołek obiecuje zmianę stylu zarządzania

W trakcie przemówienia bardzo wyraźnie zarysowano też kwestię samego podejścia do administrowania aglomeracją. Liderka list podkreśliła, że metropolia wymaga sternika potrafiącego podejmować błyskawiczne decyzje bez ciągłego podsycania niepotrzebnych animozji i politycznych wojen na szczeblu lokalnym.

– Nasze miasto potrzebuje dobrego gospodarza, który będzie potrafił działać szybko i zdecydowanie i który będzie potrafił współpracować przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z radą miasta, bo to przez nią będą przechodzić wszystkie najważniejsze dla Krakowa decyzje. Potrzebujemy spokoju i współpracy – powiedziała.

– Nieważne, czy przyjeżdżamy do innego miasta, nieważne, czy się w nim urodziliśmy. I wiem, że wybór Krakowa był dla mnie najlepszą możliwą decyzją, jaką mogłam podjąć. Spędziłam tutaj całe swoje dorosłe życie. Tutaj zakochałam się, założyłam rodzinę. Mam dwie cudowne córki – mówiła.

Problemy na osiedlach. Lewica ostrzega przed frustracją krakowian

Ubiegająca się o urząd polityczka stanowczo zauważyła, że prawdziwe bolączki metropolii koncentrują się poza turystycznym ścisłym centrum, a mianowicie na gęsto zaludnionych sypialniach miasta. Wskazała na intensywnie rozbudowujące się dzielnice, w których rozwój niezbędnej infrastruktury drastycznie nie nadążał za powstawaniem nowych inwestycji deweloperskich. To właśnie w takich lokalizacjach rodzi się największe niezadowolenie i poczucie absolutnego marginalizowania podstawowych potrzeb mieszkańców.

W ramach podsumowania parlamentarzystka poruszyła zjawisko, które w jej opinii stanowi obecnie jedno z największych wyzwań – dramatyczny spadek wiarygodności władz w oczach obywateli. Zauważyła, że krakowianie coraz częściej czują się opuszczeni przez decydentów i obarczeni skutkami ciągłego odkładania kluczowych reform.

– Zaczynamy żyć nie w mieście i nie dla miasta, ale pomimo miasta. I w tej rzeczywistości samorząd, który miał być najbliżej ludzi, zaczyna być odległy. Zamiast wyznaczać kierunki, reaguje. Zamiast planować, zarządza kryzysami. Zamiast rozwiązywać problemy, odsuwa je w czasie, a my tego czasu już nie mamy – podkreśliła.

– A przecież życie Krakowa nie toczy się na rynku. Ono toczy się na osiedlach, na Azorach, na Podwawelskim, na Kurdwanowie, tam gdzie mieszkają setki tysięcy ludzi, na nowych blokowiskach, które powstawały szybciej niż infrastruktura, która powinna je obsługiwać. Tam rośnie frustracja i poczucie, że miasto przestaje być projektowane dla ludzi, a zaczyna być produktem – mówiła kandydatka Lewicy.

Daria Gosek-Popiołek szczerze o swoim związku z Krakowem

Parlamentarzystka postanowiła również podzielić się prywatnymi refleksjami na temat relacji łączących ją z dawną stolicą Polski. Przyznała wprost, że brak krakowskiego rodowodu nie przekreśla głębokiej więzi z tym miejscem, gdyż buduje się ją przede wszystkim poprzez codzienne zmagania, pracę oraz założenie rodziny.

Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech