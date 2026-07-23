Tauron Liga siatkarzy. Koniec pewnej epoki po 18 latach

Nowy etap w polskiej siatkówce

Polska Liga Siatkówki nawiązała nową umowę sponsoringową z firmą Tauron Polska Energia. Na mocy podpisanego kontraktu firma ta przejmuje rolę sponsora tytularnego czterech głównych lig siatkarskich w kraju. Zmiana ta zamyka pewien rozdział w historii polskiego sportu.

Obecny kontrakt stanowi kontynuację relacji biznesowych, które zostały zainicjowane cztery lata wcześniej. Zgodnie z zapisami w umowie, nowa nazwa rozgrywek będzie funkcjonować co najmniej do końca sezonu 2029/30.

„Rozszerzenie współpracy z Polską Ligą Siatkówki to dla nas ważny krok, który naturalnie wpisuje się w nasze wartości. Siatkówka to gra zespołowa, a jej sukces opiera się na współpracy i wspólnym dążeniu do celu. Wiemy, że ten sport od lat zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków, a nasi klienci są jego wiernymi kibicami. Chcemy być blisko nich” - przekazał Grzegorz Lot, prezes zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Co jeszcze się zmieni?

Od sezonu 2026/27 rywalizacja w obu najwyższych klasach rozgrywkowych kobiet i mężczyzn będzie odbywać się pod nazwą Tauron Liga. To największa restrukturyzacja marketingowa w siatkówce na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat.

Zmiany nie dotkną natomiast Pucharu Polski, który już wcześniej był wspierany przez tego samego sponsora tytularnego. Dodatkowo Tauron będzie pełnił funkcję sponsora strategicznego podczas spotkań o AL-KO Superpuchar Polski Kobiet i Mężczyzn.