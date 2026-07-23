Zakończyło się spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim. Rzecznik PiS wydał oficjalny komunikat

Spotkanie czołowych polityków prawicy zbiegło się z terminem ultimatum postawionym przez władze Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z zeszłotygodniową uchwałą komitetu politycznego parlamentarzyści partii musieli zadeklarować brak przynależności do wewnętrznych stowarzyszeń o charakterze politycznym. Decyzja ta uderzała głównie w powołaną niedawno przez Mateusza Morawieckiego inicjatywę „Rozwój Plus”. Termin na złożenie stosownego oświadczenia mijał o północy, a niezastosowanie się do wytycznych groziło usunięciem z ugrupowania.

W miniony piątek działacze zrzeszeni we wspomnianym stowarzyszeniu wystosowali specjalny list do Jarosława Kaczyńskiego. Pod dokumentem podpisało się 45 przedstawicieli PiS zasiadających w Sejmie, Senacie oraz Parlamencie Europejskim. Sygnatariusze zapewniali, że ich inicjatywa ma na celu budowanie partyjnej jedności oraz odzyskanie poparcia wyborców, którzy w ostatnim czasie odwrócili się od formacji.

Zakończyło się spotkanie p.prezesa @pisorgpl @OficjalnyJK z p. wiceprezesem @MorawieckiM . Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także…— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 23, 2026

Komunikat rzecznika PiS po spotkaniu prezesa partii i byłego premiera

Rozmowy zakończyły się po godzinie 15:00. Informację o ich finale przekazał w mediach społecznościowych rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek opublikował na platformie X oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Zakończyło się spotkanie pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego z Panem wiceprezesem Mateuszem Morawieckim. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. Pan prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej Ojczyzny.