Starcie Mateckiego i Pawłowskiej. Posłanka zapowiada, że tak tego nie zostawi

Konflikt na prawicy. Dariusz Matecki atakuje Monikę Pawłowską

W czasie, gdy w przestrzeni publicznej dyskutuje się o przyszłości nowego stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, w mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań między politykami Zjednoczonej Prawicy. Poseł Dariusz Matecki zamieścił wpis, w którym w ostrych słowach zwrócił się do wyborców Moniki Pawłowskiej, apelując, aby w przyszłości "nie dopuścili tego więcej do Sejmu". Reakcja parlamentarzystki była natychmiastowa i bardzo stanowcza. Kobieta stwierdziła, że polityk zorganizował na nią celową nagonkę, zarzucając mu jednocześnie potężną hipokryzję. Zwróciła uwagę, że choć Matecki kreuje się na obrońcę tradycyjnych wartości, to w tak skandaliczny sposób wypowiada się o matce i posłance. Zastanawiała się publicznie, czy tak właśnie wygląda szacunek do kobiet w wykonaniu prawicowego mężczyzny.

Zapewniła również, że nie zostawi tej sprawy bez echa, a o całym incydencie powiadomi Komisję Etyki Poselskiej oraz samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczyła, że liczy na stanowczą reakcję władz partii, a całą sytuację określiła mianem obrzydliwego chamstwa.

Matecki urządził na mnie nagonkę. Pozuje jednak na wielkiego obrońcę rodziny i życia pisząc jednocześnie o kobiecie, matce, Pośle na Sejm RP - "nie dopuście TEGO do Sejmu". Taki to jest mężczyzna prawicowy szanujący kobiety? Jaki daje przykład?Kieruje sprawę do Komisji Etyki… pic.twitter.com/VtzqGz1O28— Monika Pawłowska (@Pawlowska_pl) July 22, 2026

Zdjęcia Moniki Pawłowskiej ze Strajku Kobiet w sieci. Odpowiedź Suwerennej Polski

Konflikt nie zakończył się jednak na wymianie tych kilku zdań. Na oficjalnym koncie Suwerennej Polski w serwisie X (dawniej Twitter) udostępniono archiwalne fotografie Moniki Pawłowskiej. Na opublikowanych zdjęciach widać parlamentarzystkę m.in. podczas protestów Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z maseczką z czerwoną błyskawicą oraz w sejmowych ławach w koszulce dotyczącej tematu aborcji.

We wpisie dołączonym do fotografii zarzucono posłance manipulację poprzez ucięcie zdjęć w jej oryginalnym wpisie. Autorzy postu podkreślili swoje stanowisko, że osoby o takich poglądach absolutnie nie powinny mieć miejsca w formacjach konserwatywnych. Zaznaczono wyraźnie, że działalność polityczna to nie tylko walka o pozycję na liście wyborczej, a wizja prawicy reprezentowana przez Suwerenną Polskę zdecydowanie wyklucza obecność w jej szeregach osób noszących symbol pioruna.