Czarnek nie wytrzymał po słowach Tuska. „Premier Polski czy arbiter?”

Szef polskiego rządu kategorycznie domaga się bezpośredniego dialogu między władzami w Warszawie a Kijowem .

. W ocenie szefa Rady Ministrów dotychczasowe starania dyplomatyczne okazały się całkowicie bezskuteczne.

Poseł PiS zarzucił premierowi brak obrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej w sporze z wschodnim sąsiadem.

w sporze z wschodnim sąsiadem. Kością niezgody pozostaje patronat ukraińskich żołnierzy nawiązujący do UPA oraz kwestia najwyższego polskiego odznaczenia dla głowy ukraińskiego państwa.

Donald Tusk wzywa prezydenta Zełenskiego i Karola Nawrockiego do dialogu

Konflikt wokół relacji polsko-ukraińskich nabiera niespotykanej dotąd dynamiki. Szef polskiego rządu opublikował na platformie X wpis, w którym bezpośrednio zwraca się do Karola Nawrockiego i prezydenta Ukrainy. W oświadczeniu premiera padły jednoznaczne słowa, że „dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów”, dlatego konieczne jest szybkie zainicjowanie spotkania na najwyższym szczeblu, zanim negatywne nastroje doprowadzą do jeszcze głębszego kryzysu w stosunkach dwustronnych.

Stanowisko szefa Rady Ministrów zbiegło się w czasie z burzliwą debatą publiczną wokół decyzji administracji w Kijowie, która nadała jednemu z oddziałów wojskowych patronat „Bohaterów UPA”. Z perspektywy polskich obywateli jest to niezwykle drażliwa kwestia z uwagi na Rzeź Wołyńską, stanowiąc historyczny bagaż, którego absolutnie nie da się pominąć w bieżących stosunkach dyplomatycznych obu państw.

W swoim komunikacie prezes Rady Ministrów starał się odsunąć na bok społeczne wzburzenie i skupić na racji stanu. Tłumaczył, że dobre relacje między Warszawą a Kijowem stanowią fundament bezpieczeństwa, a ewentualne zaostrzenie sporu będzie wyłącznie wodą na młyn dla kremlowskiej propagandy.

Przemysław Czarnek ripostuje na słowa premiera o Ukrainie

Reakcja środowisk prawicowych na oświadczenie prezesa Rady Ministrów była błyskawiczna. Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Przemysław Czarnek zamieścił w mediach społecznościowych krótki, lecz niezwykle dosadny komentarz wymierzony w szefa rządu.

„Pan jest Premierem Polski czy zewnętrznym arbitrem? A może warto choć raz stanąć po stronie Polski tuż przed końcem rządów?” — napisał Czarnek na X.

Pan jest Premierem Polski czy zewnętrznym arbitrem? A może warto choć raz stanąć po stronie Polski tuż przed końcem rządów? https://t.co/i0zMRRkxny— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) June 8, 2026

Wystąpienie polityka opozycji dobitnie świadczy o tym, że dyplomatyczny spór o ukraińskie decyzje stał się potężnym orężem w wewnętrznej walce partyjnej nad Wisłą. Gabinet premiera usilnie próbuje tonować nastroje, argumentując, iż w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego należy podtrzymywać kanały komunikacyjne, nawet gdy Kijów podejmuje drastycznie niepopularne w naszym kraju kroki. Z kolei przedstawiciele PiS twardo stoją na stanowisku, że istnieją nieprzekraczalne bariery, których nie wolno ignorować ze względu na pamięć o ofiarach z Wołynia i szacunek dla ich żyjących bliskich.

Wołodymyr Zełenski może stracić Order Orła Białego

Kluczowym elementem rosnącego napięcia pozostaje sprawa Orderu Orła Białego, który ukraiński przywódca otrzymał z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Po kontrowersyjnym zarządzeniu władz w Kijowie dotyczącym nazewnictwa oddziałów zbrojnych, Karol Nawrocki zadeklarował podjęcie kroków mających na celu odebranie tego prestiżowego wyróżnienia prezydentowi Ukrainy.

Donald Tusk wzywa Zełenskiego i Nawrockiego do rozmów. Konflikt wokół Orderu Orła Białego

Ten wątek posiada zarówno głębokie znaczenie symboliczne, jak i stricte polityczne. Rzutuje na obustronne kontakty w cieniu rosyjskiej agresji, pozycję Warszawy na arenie międzynarodowej oraz wywołuje dyskusję, czy bolesna prawda historyczna może być podporządkowana doraźnym potrzebom geopolitycznym.

Wpis prezesa Rady Ministrów stanowił wyraźną próbę zażegnania kryzysu. Niemniej, stanowcza odpowiedź Przemysława Czarnka uwydatnia brak narodowego konsensusu w kwestii tego, czy sytuacja wymaga dyplomatycznego apelu, czy raczej stanowczego egzekwowania konsekwencji politycznych.

Spór o Zełenskiego potęguje podziały w polskim parlamencie

Konflikt ogniskujący się wokół osoby ukraińskiego prezydenta oraz najwyższego państwowego odznaczenia wyrósł na jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni w polskiej przestrzeni publicznej. Zjawisko to splata w sobie bolesną pamięć o przodkach, silne zburzenie społeczne, bilateralne kontakty obu państw oraz bezpardonowe starcia partyjne. W obecnej sytuacji każda wypowiedź nabiera szczególnego znaczenia, dotykając fundamentalnych kwestii sprawiedliwości i narodowej godności.

Z tego powodu medialna wymiana zdań między Donaldem Tuskiem a politykiem Zjednoczonej Prawicy natychmiast wywołała lawinę komentarzy. Szef rządu ostrzega przed pogłębianiem waśni mogących przynieść korzyść Moskwwie, podczas gdy Przemysław Czarnek domaga się, by szef rządu wprost bronił interesów Rzeczypospolitej. To właśnie w tym radykalnym zderzeniu postaw ogniskuje się cała powaga zaistniałego kryzysu.

Fotografie ilustrujące postać posła Czarnka oraz inicjatywę „Alternatywa dla rolników” zostały zamieszczone w specjalnej galerii poniżej artykułu.

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Express Biedrzyckiej - DR ANDRZEJ BYRT, były ambasador RP we Francji i w Niemczech