Łukasz Mejza w opałach. Prokurator generalny domaga się uchylenia immunitetu

Wniosek do Sejmu. Procedura wobec Łukasza Mejzy rozpoczęta

Prokuratura Krajowa zainicjowała formalny proces, który może doprowadzić do uchylenia immunitetu Łukaszowi Mejzie. Prokurator Generalny Waldemar Żurek złożył odpowiedni wniosek u marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, co oficjalnie uruchamia parlamentarną procedurę. Ta sytuacja z pewnością wystawi na próbę decyzje polityczne wielu parlamentarzystów. Dokładna natura potencjalnych zarzutów nie została jeszcze ujawniona, ale to właśnie posłowie zadecydują o ewentualnym postawieniu polityka przed sądem.

Jak wynika z doniesień, nad posłem zebrały się ciemne chmury. Wniosek o zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej jest już w rękach władz Sejmu. O fakcie przekazania dokumentów przez Waldemara Żurka do Włodzimierza Czarzastego dowiedzieliśmy się z oficjalnego komunikatu Prokuratury Krajowej wydanego w czwartek, 23 lipca.

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej. ⬇️https://t.co/sqO7eOmnxW— Prokuratura (@PK_GOV_PL) July 23, 2026

„Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzowi Czarzastemu wniosek o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie posła Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej” – poinformowała Prokuratura Krajowa.

Tajemnica zarzutów dla posła. Brak szczegółów od śledczych

W udostępnionej informacji prasowej zabrakło konkretnych danych dotyczących przestępstw, o jakie podejrzewany jest parlamentarzysta. Śledczy nie ujawnili żadnych szczegółów zebranego materiału dowodowego, ograniczając się jedynie do wskazania konieczności uzyskania zgody Izby Niższej. Należy pamiętać, że samo pismo nie równa się automatycznemu pozbawieniu ochrony, ani tym bardziej skazaniu posła. Przyszłość Łukasza Mejzy leży teraz w rękach pozostałych parlamentarzystów, przed którymi stoi zadanie przeanalizowania dokumentacji dostarczonej przez prokuratora generalnego.

Głosowanie w Sejmie. Kiedy zapadnie decyzja o immunitetcie?

Cały proces w parlamencie wymaga czasu i nie jest kwestią jednego dnia. Ostateczne rozstrzygnięcie, czy Izba wyrazi zgodę na postawienie Łukasza Mejzy przed wymiarem sprawiedliwości, poznamy dopiero po przejściu wszystkich wymogów regulaminowych. Dla samego zainteresowanego oznacza to z pewnością gorący okres, a debata na sali plenarnej może obfitować w mocne słowa. W takich przypadkach wynik głosowania często weryfikuje układ sił politycznych i spójność poszczególnych ugrupowań. Do tej pory nie ustalono konkretnego harmonogramu prac nad wnioskiem ani terminu ostatecznego głosowania, ale Prokuratura Krajowa obiecała wkrótce przekazać dodatkowe informacje.

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