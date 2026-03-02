"Czas decydujących rozstrzygnięć". Nawrocki zwrócił się do rodzin amerykańskich żołnierzy

Prezydent Nawrocki: Na naszych oczach upada groźny reżim irański

W nocy prezydent Nawrocki opublikował w mediach społecznościowych wpis w językach polskim i angielskim. Odniósł się w nim do informacji o śmierci trzech amerykańskich żołnierzy podczas operacji "Epicka Furia". "Stany Zjednoczone - największy sojusznik Rzeczypospolitej Polskiej - straciły dziś trzech swoich synów w ataku odwetowym przeprowadzonym przez Iran. Kilku innych odniosło obrażenia. Myślami i modlitwą jesteśmy z nimi oraz ich rodzinami" - napisał.

Prezydent dodał, że "na naszych oczach upada groźny reżim irański", a nadchodzące dni będą decydujące dla sytuacji na Bliskim Wschodzie. Podsumowując post, zaznaczył: "Jesteśmy razem z naszymi sojusznikami!".

Zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, pięciu zostało poważnie rannych

Wcześniej w niedzielę Dowództwo Centralne USA poinformowało, że podczas operacji przeciwko Iranowi zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. W komunikacie CENTCOM podało także, że kilku amerykańskich żołnierzy odniosło lekkie obrażenia od odłamków oraz doznało wstrząsu mózgu. "Główne działania bojowe są kontynuowane, trwają działania ratownicze" - podkreśliło dowództwo.

O śmierci żołnierzy mówił również w niedzielnym wystąpieniu Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że prawdopodobnie ofiar po stronie amerykańskiej będzie więcej. - Tak to już jest. Prawdopodobnie będzie ich więcej, ale zrobimy wszystko, co możliwe, żeby tak się nie stało. Ameryka pomści ich śmierć i zada najdotkliwszy cios terrorystom, którzy wypowiedzieli wojnę praktycznie cywilizacji - oznajmił.

